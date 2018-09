– Det er tilsynelatende profesjonelt utført, sier Marius Løvdal, som er daglig leder ved Montér i Tvedestrand.

Onsdag i forrige uke ble han frastjålet verktøy for cirka 10.000 kroner.

Det var Agderposten som første omtalte saken.

To utenlandske menn kom inn i butikken hans ved 15-tiden, og mens den ene tok kontakt med Løvdal i den ene enden av butikken, slo den andre til i avdelingen for elektrisk verktøy.

– Jeg ble såpass mistenksom at jeg kikket ekstra på dem når de skulle reise, at de ikke hadde noen større ting under jakka, forteller Løvdal.

Likevel var det først dagen etter at to kollegaer oppdaget tre tomme esker mellom hyllene. Løvdal skjønte med en gang hva som hadde skjedd, og sjekket bildene fra overvåkningskameraene.

– Det ene kamera har fanget opp at de tok varene.

Her slår tyvene til hos Montér i Tvedestrand. Politiet kjenner identiteten til de to mennene, og har sendt ut etterlysning etter vedkommende. Du trenger javascript for å se video. Her slår tyvene til hos Montér i Tvedestrand. Politiet kjenner identiteten til de to mennene, og har sendt ut etterlysning etter vedkommende.

Flere butikker rammet

Løvdal politianmeldte saken, og sendte raskt ut en mail til de andre Montér- og Optimera-butikkene på Sørlandet for å advare om at de kunne slå til andre steder.

– Jeg fikk raskt beskjed om at de hadde vært i Arendal og på Fevik i Grimstad. Senere fikk jeg en mail fra andre butikker om at de har vært på store deler av Sørlandet på torsdag og fredag.

Også i Kristiansand skal de to mennene ha forsynt seg.

– De var i butikken her på onsdag i forrige uke. Jeg oppdaget tyveriet da jeg skulle benytte et batteri til 3000 kroner som plutselig var borte, sier daglig leder for Verktøy-teknikk AS i Kristiansand, Vidar Fredriksen.

Tyveriet er anmeldt, men han tviler på at utstyret kommer til rette. Nå ønsker han å advare andre.

– Det viktigste er at disse kjeltringene blir stanset.

Marius Løvdal hos Montér i Tvedestrand, syns det er fryktelig irriterende at tyver har vært på ferde i butikken hans. Foto: privat

Vet hvem de er

De samme mennene har også besøkt Neumann Bygg i Sørlandsparken i Kristiansand, uten at noe ble stjålet.

Butikkansvarlig Terje Soltveit, forteller at de raskt fattet mistanke, og nærmest fotfulgte dem rundt i butikken.

– Jeg hadde en dårlig magefølelse, så jeg ba en kollega om å gå ut og notere bilnummeret. Vi holdt øye med dem hele tiden, og så langt har vi ikke oppdaget at de har fått med seg noe herfra, sier Soltveit.

Det har ikke lyktes NRK å få tall på hvor mange anmeldelser som er kommet inn til politiet den siste tiden.

Etterforskningsleder i tvedestrandspolitiet, Morten Tobiassen, bekrefter at de har fått inn en anmeldelse fra Montér i Tvedestrand, og at de etterlyser to personer.

– Vi vet hvem de er, og har sendt ut en etterlysning etter vedkommende. Men om dette er de samme som har stjålet fra andre butikker på Sørlandet, vet jeg ikke noe om.