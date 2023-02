– Jeg kan bekrefte at det har vært en voldshendelse i nærheten av en bolig vi driver og at det nå er politietterforskning på gang, sier kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Sørensen i Humana ungdom og assistanse til NRK.

De har de siste sju årene drevet boligen på Nodeland.

Sørensen bekrefter at en av de to mindreårige guttene som er sikta for grov kroppsskade, bodde i boligen.

De to er siktet etter en alvorlig voldshendelse på Nodeland i Kristiansand natt til lørdag. En ung mann er alvorlig skadet og får behandling på sykehus i Oslo.

Etter det NRK kjenner til skal det ha blitt brukt kniv. Det vil ikke politiet bekrefte. De to vil bli fremstilt for varetektsfengsling søndag.

Sørensen opplyser at gutten for tiden bodde der alene som eneste ungdom.

Sørensen understreker at boligen var riktig bemannet og at «alt var på plass».

– Utover det kan jeg ikke si så mye. Vi er i dialog med politiet som etterforsker saken, sier han.

Ble pågrepet i bolig

Det var klokka 00.30 i natt at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i Kristiansand.

Tilstanden til fornærmede blir beskrevet som svært alvorlig.

Fædrelandsvennen har snakket med et vitne, som forteller at offeret skal ha tilbudt seg å kjøre de to siktede guttene hjem.

Han sier også at han hørte krangling. Offeret ble funnet cirka 50 meter fra bilen sin, skriver avisen.

Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Har snakket med siktede

De to mindreårige guttene ble pågrepet kort tid etter at politiet kom til stedet. Guttene skal ha blitt pågrepet i en bolig i nærheten av åstedet.

Hvorvidt det er snakk om institusjonen hvor den ene gutten bor, er uvisst.

Dette ønsker hverken Sørensen eller politiet å svare på.

De to sikta tenåringsguttene var lørdag ettermiddag ennå ikke avhørt.

Ola Sønju Bårnes forsvarer den ene mindreårige gutten.

Han opplyser til NRK at han lørdag snakket med gutten på telefon.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt. Det er for tidlig å ta stilling til straffskyld, sier Bårnes.

Vil samle ungdommer

Fredag kveld var det ungdomsklubb på Nodeland. Klubben ligger ikke langt fra der voldshendelsen skjedde.

Etter det NRK erfarer har flere av ungdommene som deltok her, vært vitne til voldshendelsen.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) kjenner også til dette. Kommunen og politiet planlegger å ha en samling med de berørte ungdommene.

Når dette vil skje er foreløpig uvisst.

Fritidssjef i Kristiansand kommune Sissel Høyvik Hauso bekrefter at det var ungdomsklubb på Nodeland fredag kveld og at denne ble avsluttet klokka 23.00.

– Jeg har ingen kjennskap til om ungdom derfra var vitne til voldshendelsen, sier Hauso.

Krimteknikere har jobbet på åstedet i mange timer lørdag. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Mye vold og hærverk blant ungdommer

Det har vært en økning av vold og uro i ungdomsmiljøet i Kristiansand de siste månedene.

Slåsskamper, narkotika, ran og hærverk preger deler av ungdomsmiljøet i byen.

– Dette går i bølger. Akkurat nå ser vi ut til å være inne i en litt krevende periode der noen miljøer er litt vanskelig å håndtere, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

Etter det NRK kjenner til er det et 20-talls ungdommer, som står bak mye. Flere av dem er under barnevernets omsorg.

Det er ikke klart om de tre involverte i lørdagens voldsepisode er blant disse.

Men mange hendelser har gjort at politiet og kommunen bruker mer ressurser på forebygging.

– Kommunen og politiet har jevnlige møter. Dette har blitt intensivert i det siste. Det er lagt inn mer ressurser fra kommunen sin side på forebyggende arbeid mot tenåringsgruppa og miljøene som er spesielt krevende å håndtere, sier Skisland.

Han ber foreldre snakke med barna sine.

– Snakk med ungdommene deres og få så god oversikt som mulig over hvem de er sammen med. Så handler det om å følge opp og være så nær som mulig. Det er som regel nøkkelen, sier han.