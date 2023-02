Tenåringsgutt alvorlig skadet – to mindreårige gutter pågrepet

– Vi har pågrepet to personer. Det er to mindreårige gutter, sier operasjonsleder Arve Myklebust til NRK.

Politiet fikk i 00.30-tiden inn melding fra både AMK og rekke nødtelefoner om en alvorlig voldshendelse utendørs.

– Vi kjørte til stedet og fant en alvorlig skadet gutt som ble tatt med ambulanse til sykehuset, sier innsatsleder Ole Strandhagen til NRK.

Politiet søkte en stund etter gjerningspersoner før de pågrep de to mindreårige guttene.

Rundt klokken 07.00 kom krimteknikere til stedet.

Krimtekniker setter opp politisperringer. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Vil avhøre vitner

Politiet har sperret av åstedet og samler inn vitneopplysninger. Det var kommet mange mennesker til stedet før politiet.

Politiets innsatsleder Ole Strandhagen Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

– Vi har en del vitner som vi har snakket med og er nødt til å avhøre videre. Vi forsøker å ta det fortløpende etterhvert, sier Strandhagen.

Krimteknikere er på vei til stedet.

– De to pågrepne er kjørt inn til politistasjonen i Kristiansand hvor de vil bli undersøkt. Så tar vi det derfra, sier innsatslederen.

Politiet har sperret av åstedet hvor en tenåringsgutt skal ha blitt utsatt for alvorlig vold på Nodeland. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Han sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere gjerningsmenn enn de to mistenkte, men at politiet ikke vil utelukke det.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva slags skader offeret har og hvilken type våpen som kan ha blitt brukt.