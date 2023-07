– Vi kjører alltid to biler for å unngå at det blir dårlig stemning, sier Unni Nilsen Husøy.

Hun er ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Lyngdal, og gift med utfordreren fra Arbeiderpartiet, Eivind Arnt Husøy.

De har en hverdag mange er forundret over at går rundt.

Ekteparet må stadig vekk forklare hvordan de får samlivet til å fungere med såpass ulike, politiske standpunkt. – Vi får en del kommentarer fra folk. Det er nok siden mange syns Ap og Frp står litt langt fra hverandre. – Å høre til to helt forskjellige partier er en ekte utfordring hvis du har familie, barn og mange ting å gjøre. – Hadde vi ikke vært så glad i hverandre og kjærligheten vært så stor så hadde aldri dette ekteskapet fungert for å si det sånn.

Ingenting å anbefale

Ekteparet giftet seg tilbake i 2001 og har til sammen åtte barn.

For å få plass til både politisk uenighet og dine, mine og våre barn bygde ekteparet et stort hus på Konsmo i Agder.

Her er det høyt under taket og god plass til diskusjon nå som de fleste av barna har flyttet ut.

Unni har en klar tanke om hvordan de som politiske motsetninger har holdt sammen så lenge.

Unni Nilsen Husøy gikk inn i politikken etter hun ble gift. Ektemannen Eivind har vært aktiv i Ap i 40 år. Familien har bodd på Konsmo i Lyngdal siden de ble gift. Begge to sitter i dag i kommunestyret i Lyngdal.

At det hjelper å være glad i hverandre er Eivind enig i.

– Det går litt dårlig innimellom, og så går det stort sett bra.

– Er det noe å anbefale andre?

– Nei, kanskje ikke. Å høre til to helt forskjellige partier er en ekte utfordring hvis ut du har familie, barn og mange ting å gjøre, sier Eivind med glimt i øyet.

En sosial endring

– Jeg vil tippe ektefeller har stemt forskjellig i uminnelig tider, men at kvinner var mer tilbakeholdne i hjemmet før.

Det sier statsviter ved Universitetet i Agder, Dag Ingvar Jacobsen.

Han tror det har skjedd en klar sosial endring, og at kvinner sier mer ifra hvis de er politisk uenig med sin mann nå.

– Dette gjelder selvfølgelig ikke alle ekteskap. Men jeg tror på en generell basis at det har blitt mer åpent med utveksling av ulike politiske synspunkter.

Statsviter Jacobsen mener det er en bra at vi i Norge har hemmelige valg og at man kan stemme det man vil uten å måtte si det høyt. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Men hva tenker de unge som på sikt kanskje skal finne seg en ektefelle.

Kunne du datet en som var politisk uenig med deg?

– Så lenge det ikke er helt ekstremt så kan jeg leve med det. Det er ikke det første jeg dømmer folk på, sier Elias Johnsen – Det er kanskje lett å si nå, men jeg tror jeg kunne vært sammen med ei som er sterkt imot det jeg mener, sier Fredrik Bay Gundersen Studievennene Cecilia Mjelde Håberg og Jone Gjermundsen er uenige i spørsmålet. – Det kunne nok blitt en utfordring. Er man helt vidt forskjellige kan det være vanskelig å være venner. – Det er viktig å være forskjellig. Jeg syns ikke det er noe negativt med det. – Det er viktig å se at andre har andre synspunkter enn deg selv. Det kan man lære av, sier Ole Jørgen Naglestad.

Ikke lett under valgkampen

Tilbake i huset til ekteparet i Lyngdal er middagen servert og småkranglingen over komfyren har lagt seg.

Men selv om de er flinke til å legge politikken fra seg når de er hjemme merker de en endring nå som valgkampen er i gang.

– Når det er valgkamp er det mer spent hjemme, sier Eivind.

Begge to sitter i dag i kommunestyret for hvert sitt parti og har vært gjennom denne runden før.

– Det er litt på tå hev når valgkampen er i gang. Lunta føles kortere. Akkurat da kunne jeg ønske jeg ikke hadde en mann som var i politikken, sier Unni.

Uansett hvem som måtte gå seirende ut av lokalvalget den 11. september spår begge at ekteskapet vil bestå og vel så det 💗