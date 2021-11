I dommen vises det til at drapet ble begått på en svært brutal måte:

«Avdøde har utvilsomt opplevd atskillig smerte og dødsangst. I tillegg til redselen for det hun oppfattet var i ferd med å skje med henne selv, har hun utvilsomt også fryktet hva som kunne skje med datteren, som også var i leiligheten.»

Cansel Godek ble drept i sitt eget hjem på Evje i Agder fredag 30. oktober 2020. 22-åringen ble knivstukket 14 ganger, og døde av skadene.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte dommen.

Cansel Godek og ekskjæresten som er dømt til 13 års fengsel for drapet på henne, ble kjærester i 2016. Foto: Privat

Var ikke psykotisk

Én måned før drapet hadde Godek bedt om besøksforbud mot eksen, etter å ha fått flere drapstrusler fra ham.

I rettssaken i Agder tingrett erkjente han straffskyld for både drap og drapstrusler.

Han kunne ikke svare på hvorfor han drepte henne.

– Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg hadde ingen grunn, sa han.

21-åringen sa også at han følte at det virket som om det var en annen person som styrte kroppen hans.

Rettspsykiatere har konkludert med at han ikke var psykotisk da drapet skjedde.

Det ble lagt ned blomster utenfor leiligheten hvor Cansel Godek og datteren hennes bodde på Evje i etterkant av drapet 30. oktober i fjor. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Kranglet før drapet

Den dømte er en afghansk flyktning, som kom til Norge da han var 15 år gammel.

Paret ble sammen i 2016. De fikk en datter, som i dag er tre år gammel.

Hun skal ha ligget og sovet da drapet skjedde på kjøkkenet hjemme i Godeks leilighet.

Ifølge 21-åringen skal de to ha kranglet i forkant av drapet.

– Jeg ville ikke skade henne. Jeg tok kniven for å skremme henne. Jeg mistet forstanden. Jeg holdt øynene igjen, og jeg vet ikke hvor jeg traff, uttalte han i retten.

Straffereduksjon på ett år

Retten var enig med aktor i at drapet kvalifiserte til fengsel i 14 år.

Ekskjæresten fikk straffereduksjon på ett år.

Ifølge dommen er bakgrunnen at han ringte politiet og sa at han hadde drept Godek, samt at han har bidratt til å oppklare hva som skjedde i leiligheten.

21-åringen er også dømt til å betale rundt 930.000 kroner i erstatning til datteren. I dette inngår både erstatning for tap av forsørger og oppreisningserstatning.

Han må også betale oppreisningserstatning til Godeks foreldre. De skal ha 200.000 kroner hver.

I tillegg er han dømt til å betale utgiftene til Godeks begravelse.