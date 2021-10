Cansel Godek (22) ble drept på Evje – Ekskjæresten erkjenner straffskyld

– Jeg kan aldri tilgi meg selv. Jeg elsket henne virkelig, sier den tiltalte ekskjæresten (21).

Rettssaken mot den 21 år gamle ekskjæresten startet i Agder tingrett mandag morgen. Saken går over tre dager.

Godek ble knivstukket og drept fredag 30. oktober. Én måned tidligere hadde Godek bedt om besøksforbud mot ekskjæresten, etter å ha fått flere drapstrusler.

– Det er ikke snakk om æresdrap eller sjalusi. Det er snakk om sterk fortvilelse, sier forsvarer Jostein Løken.

Den tiltalte har flere ganger uttalt at han ønsker strengest mulig straff.

Drapet skjedde på kveldstid fredag 30. oktober. Foto: Morten Rød / NRK

Ville ha foreldrerett

I retten erkjenner den 21 år gamle ekskjæresten straffskyld både for drap og drapstrusler.

Den tiltalte er en afghansk flyktning som kom til Norge som 15-åring.

De ble sammen i 2016, og fikk en datter sammen. Hun er i dag tre år gammel.

– Det er en alvorlig og trist sak, sa aktor Jan Tallaksen da rettssaken startet i Agder tingrett mandag morgen.

Aktor Jan Tallaksen og bistandsadvokat Kristine Eide. Foto: Christina Cantero / NRK

Skal ha truet med å reise til Tyrkia

Tiltalte bodde i Drammen på det tidspunktet da drapet skjedde. Han hadde flyttet dit en måned tidligere.

Fredag 30. oktober tok han buss til Evje for være med på et møte med barnevernet.

Barnevernet skulle observere tiltalte og Godek sammen med datteren.

Han ønsket å overta foreldreretten.

Etter møtet reiste han til leiligheten til Godek i Evje sentrum, der hun bodde med datteren.

– Vi hadde det bra der og da. Det var ikke noe krangling.

Da han skulle reise fra leiligheten, begynte de å krangle.

Tiltalte forklarer at Godek sa at hun skulle ta med seg datteren og reise til Tyrkia for godt.

Til slutt «mistet han det», forklarer tiltalte.

– Hvorfor dro du ikke?

Aktor Jan Tallaksen stilte flere spørsmål ved hvorfor ikke den tiltalte dro fra leiligheten da de begynte å krangle.

– Jeg kan ikke forklare hva som skjedde med meg, svarte tiltalte.

Rettspsykiatere har konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet skjedde.

Dagen etter drapet var det flere blomsterbuketter utenfor døren til leiligheten til Godek. Foto: Anders Mjaaland / NRK

– Jeg mistet forstanden

– Jeg skjønte ingenting. Det virket som om det var en annen person som styrte kroppen min.

– Jeg var veldig redd. Jeg tok henne med på kjøkkenet for å roe henne ned. Jeg ville ikke at (datteren) skulle våkne, eller at naboene skulle høre noe.

Det lå en kniv på kjøkkenbenken.

– Jeg ville ikke skade henne. Jeg tok kniven for å skremme henne. Jeg mistet forstanden. Jeg holdt øynene igjen, jeg vet ikke hvor jeg traff.

– Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg hadde ingen grunn.

Forsvarer Jostein Løken i Agder tingrett mandag. Foto: Christina Cantero / NRK

Det var tiltalte selv som varslet politiet.

Først ringte han AMK, og prøvde å gi førstehjelp, forklarte han i retten.

Datteren sov da det skjedde, forklarer tiltalte.

– Hadde hun vært våken, så hadde ikke dette skjedd.