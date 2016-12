Kvinnens norske advokat, Nils Anders Grønås, bekrefter at han har fått positivt svar om en soningsoverføring fra Ecuador. Han og flere andre har jobbet lenge for en soningsoverføring til Norge. Nå står det på norske myndigheter.

Grimestads norske advokat, Nils Anders Grønås. har lenge jobbet for å få henne overført til Norge. Foto: Lars Eie / NRK

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått beskjed om at Grimestad overflyttes til Norge fra Ecuador. Det har vi kjent til i noen uker nå. Men nå venter vi på at norske myndigheter skal få oversatt dokumentene fra Ecuador. Og det tar tid, sier Grønås.

Ti års fengselsstraff

Rita Grimestad ble pågrepet i begynnelsen av 2014 med tre kilo kokain i en koffert hun ble bedt om å ta med seg. Selv fastholder hun at hun ikke kjente til at stoffet var gjemt i kofferten. Det var hennes kjæreste som ba henne ta med kofferten til London.

Kjæresten viste seg å være en falsk nettsvindler som hadde lurt Grimestad.

Ber myndighetene raske på

Saken skal nå vurderes av norske myndigheter før det er aktuelt med soningsoverføring. Riksadvokaten skal gjøre en vurdering. Deretter sendes den til Kriminalomsorgsdirektoratet som skal fatte et vedtak, ifølge Grønås.

– Jeg har fått opplyst at direktoratet må få oversatt dokumentene fra Ecuador og det har tatt for lang tid, sier Grønås.

amilien til narkodømte Rita Grimestad er glad for at myndighetene i Ecuador sier ja til å overføre henne til Norge. – Det er den beste julegaven vi kunne fått, sier Ritas søster, Berit Grimestad. Foto: Maren Kateraas

Han mener at Grimestad kan bli overført til Norge i løpet av én måned eller mer.

Sliter med helsa

Rita Grimestad har helsetrøbbel og var avhengig av medisiner før hun ble pågrepet. Helsetilstanden har ikke blitt bedre. Derfor mener advokat Grønås at det haster.

– I forbindelse med denne gode nyheten om overføring til Norge, har vi også fått svært bekymringsfulle meldinger om hennes helse. Det haster med å få henne hjem og få henne inn til norsk helsevesen. Det ville være betryggende, mener advokaten.

Grønås sier flere frivillige nordmenn og den lokale advokaten har jobbet intenst med saken.

Dersom narkodømte Rita Grimestad blir overført fra Ecuador til et norsk fengsel, kan lengden på straffen bli justert, sier Tom Enger, avdelingsdirektør i kriminalomsorgsdirektoratet.

– Dersom hun blir overført til et norsk fengsel vil hun gjennomføre straffen etter norske regler. Jeg kjenner ikke forholdene i Ecuador, men vi skal i hvert fall sørge for at hun får en normal straffegjennomføring i Norge, sier Enger.