Dyrlege drapstruet da bikkja måtte avlives

– Det er første gang jeg har opplevd at noen har forlatt rommet for å hente et våpen de hevder de vil skyte meg med, sier dyrlege Kristen Bjormyr.

I fjor sommer ba Arendal kommune han bli med for å avlive en hund som hadde vært syk over lang tid. Ekteparet skal ha vært innstilt på at dette var eneste utvei.

– Jeg er den politiet og kommunen ringer når det er vanskelige oppdrag, sier dyrlege Kristen Bjormyr.

Dyrlege Kristen Bjormyr sier han er den politiet ringer når de har tøffe oppdrag. Det er ikke første gang han får trusler mot seg. Foto: Pål Tegnander / NRK

Da realiteten gikk opp for ekteparet at hunden måtte tas av dage, ble det for mye. Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett ble mannen rasende, og skal ha ropt at «dersom hunden min skal dø er det flere som skal dø».

Gikk for å hente våpen

– Han forlot rommet for å hente et våpen, og da tenkte jeg at jeg gidder faktisk ikke å bli skutt, sier den erfarne dyrlegen.

Bjormyr kom seg ut av boligen og ringte politiet. Etter en stund kom Mattilsynet og politiet for å få kontroll over situasjonen.

Under ransakingen fant politiet en luftpistol på soverommet.

Jo eldre jeg blir, jo mindre lysten blir jeg for å utsette meg for sånne situasjoner Kristen Bjormyr, dyrlege

«Bjormyr skal dø»

Kristen Bjormyr er ikke ukjent med trusler. Han har tatt mange oppdrag for politiet knytta til rus og hunder. Han forteller historier om raid av narkoreir og illsinte schäfere.

Aust-Agder tingrett har dømt en 49-åring til fengsel etter at han truet dyrlegen med å Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

– En gang ble klinikken min tagget ned med påskriften «Bjormyr skal dø».

Ved et annet politioppdrag tok han livet av en kamphund som hadde skambitt sin egen eier. Da ble klinikken vandalisert av eieren, og Bjormyr truet.

– Jeg føler jeg har et samfunnsoppdrag som dyrlege. Jeg må sette dyrenes velferd først.

Likevel har han blitt mer forsiktig enn da han var yngre.

– Jeg har ikke lyst å bli skutt, for eksempel.

Spesiell dom

Generalsekretær i Den Norske Veterinærforening, Hans Petter Bugge, sier det er første gang han har hørt at noen har blitt dømt i rettsvesenet for trusler mot en dyrlege.

Men han sier det ikke er helt uvanlig at veterinærer får trusler:

– Det er helt uakseptabelt å bli truet, og vi anbefaler da å tilkalle politiet.

Bugge sier følelsene kan ta overhånd når det er snakk om kjæledyrene, og at det da kan bikke over.

– Vi er veldig klare på at veterinærer ikke må finne seg i dette.

Politiet beslagla også hasj og narkotiske tabletter da de ransaket boligen. Mannen har 14 tidligere dommer på seg.

Retten har dømt hundeeieren til 120 dagers fengsel, hvorav 60 dager er betinget.