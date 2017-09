Drukningssak henlagt

Statsadvokaten har henlagt saken etter en drukningsulykke i Lundevatnet nær Moi i fjor. – Årsaken er at påtalemyndigheten ikke har funnet bevis for at den siktede sjåføren hensatte en 16-åring i hjelpeløs tilstand, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland.