Dropper russedressen etter stygge blikk

Nødbremsen er på for russen ved Mandal videregående skole. Etter russetreff forrige helg har åtte russ fått påvist korona og 150 sitter i karantene.

Aya Qashua er blant dem som har sluppet unna:

– Jeg så at smitten var på vei opp og jeg valgte å prioritere framfor å risikere. Derfor dro jeg heller på jobb.

Også i Rogaland er mange russ rammet av pandemien. Fredag ettermiddag nærmet det seg 100 russ med covid-19.

Fått mange blikk

Dagene etter at smitteutbruddet ble kjent brukte Aya russedressen som vanlig. Selv om hun ikke satt i karantene, merket hun en skepsis fra andre hun passerte.

– Jeg la merke til at jeg fikk mange blikk og spørsmål om hvorfor jeg var ute, sier Aya.

150 russ fra Mandal videregående er i karantene frem til 12. mai. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Etter et par dager bestemte hun seg for å ta av russedressen til de andre er ute av karantene.

– Dessverre. Det var tungt, men jeg måtte. Det er veldig spesielt å få sånne blikk, jeg følte meg nesten som en kriminell.

Hun ble stoppet flere ganger av folk som hadde spørsmål om hvorfor hun var ute i det hele tatt. Hun forstår at mange kan tenke at hun brøt karantenereglene.

– Det er jo bedre at de spør enn at de lurer.

Følte på en skam

For dem som er i karantene som ikke er smittet, kan russetiden fortsette 12. mai. Derfor blir det vanlige klær å se på Aya i minst fire dager til.

– Jeg føler på en redsel siden folk er livredd russen, slik jeg har blitt fortalt av folk, sier Aya.

Veldig synd

Russepreidenten ved Mandal videregående skole, Anders Gundersen, er en av rundt 150 russ som er i karantene. Etter to negative koronatester skal han fortsatt sitte i karantene i fire dager til.

Russepresident håper de nye lokale forskriftene vil hjelpe situasjonen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det er ikke noe gøy å få blikk og kommentarer, så jeg skjønner at flere velger å ta av seg russebuksa, sier russepresidenten

Han forteller at det er en beklagelig situasjon etter helgen, men at det er synd at all russ blir tatt under en kappe.

– Jeg tror mange har trekt seg litt tilbake, og det er synd. Russen i år synes jeg har vært flinke, men det er en vanskelig tid å være russ i.

Lindesnes kommune innførte nye lokale forskift fredag. Russepresidenten håper denne gjør at smittetrykket går ned, og at russen kan feire i sine egne kohorter senere.

Venter på flere testresultater

De siste dagene er det ingen nye smittetilfeller knyttet til utbruddet blant russen, forteller kommunikasjonsrådgiver i kommunen, Malin Helen Jørgensen.

Siste oppdatering for smitte i kommunene lørdag er ikke klart enda.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath forteller at flere har kjent på symptomer, og har testet seg.

– Vi er forberedt på at det kan blir flere tilfeller, men håper det blir med de åtte, sier han.

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath skal i møte med russen til mandag for å planlegge resten av feiringen. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Håper på en fin russefeiring til slutt

– Jeg håper smitten går ned slik at vi kan få litt russefeiring, sier Aya Qashua.

Til mandag skal russen møte kommuneoverlege og ordfører for å planlegge resten av feiringen.

Tross oppbremsing i feiringen forteller Aya at stemningen blant russen er god.

– Vi møtes på zoom, og jeg synes russen her er flinke til å inkludere hverandre. Veien er ikke lang for å ta en ekstra telefonsamtale til en medruss, sier Aya Qashua.