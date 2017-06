Drapstiltalt er tidligere dømt for knivstikking

Aktor gikk i dag gjennom tidligere dommer for den 30 år gamle svensken som er tiltalt for knivdrapet på sin mors samboer.

Han har erkjent at han knivstakk den 43 år gamle polakken i en leilighet i Kristiansand i 13. oktober 2016, men sier han bare skulle snu seg for å skjære brød.

Knivstakk bror med søster til stede

Tiltalte er dømt for å ha knivstukket sin eldre bror med et multiverktøy i 2012. Dette skjedde da han var påvirket av amfetamin, og de kranglet om piller.

Stikkene var potensielt dødelige, og påført i buk og armhuler. Han ble dømt for grov mishandling, og i dommen står det at handlingen bar preg av hensynsløshet og råhet.

Tiltalte har ruset seg fra han var 10 år gammel, og tok sitt første skudd med heroin da han var 13. Han sier han aldri har oppsøkt rus, men at stoffene «kom til han» gjennom eldre venner.

Viste video fra avhør

Aktor Johan Martin Kile (t.h.) mener drapet ble utført med forsett. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Tiltalte mener knivstikkingen i Kristiansand i oktober i fjor var et hendelig uhell. Han har i retten vist hvordan han snudde seg rundt med kniven, og uheldigvis traff polakken i hjertet.

I dag viste aktor video fra første avhør dagen etter drapet. Tiltalte viser her bevegelsen da han snudde seg rundt og hvordan han traff fornærmede i magen med kniven.

Aktor mener han har tilpassa forklaring og bevegelser i ettertid.

– Er rundstykkene oppskåret?

Bilder tatt like etter drapet viser at brødet ligger i ei kurv på benken, og er oppskåret. Foto: Politiet

Samme kveld som drapet hadde mors samboer vært på Kiwi for å handle blandevann. Bilder av leiligheten viser at det også lå rundstykker i en Kiwi-pose på benken.

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen påpekte dette i retten, og ville vite om disse var oppskårne.

Påtalemyndigheten mener svensken har drept med en Ikea kjøkkenkniv, og at også dette taler mot at han faktisk var på vei til å ordne seg ei brødskive. Tiltalte hevder han brukte en brødkniv, som nå må være forsvunnet.

Får ikke bruke søsters vitneforklaring

Svein Kjetil Lode Svendsen forsvarer den drapstiltalte 30-åringen. Han vil legge ned påstand om frifinnelse, og at drapet var et uhell. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Søstera var i leiligheten kvelden under drapet, men har forklart at hun ikke har sett selve hendelsen. Hun kan ikke møte i retten på grunn av sykdom.

Aktor ønsker å lese fra avhøret, for å belyse at de to mennene kranglet i forkant av knivstikkingen. Forsvarer Lode Svendsen mener derimot at forklaringen til søstera ikke kan brukes, siden ikke han får anledning til å spørre henne.

Retten ga forsvarer rett, og avviste beviset.

Søstera ringte en annen bror mens hendelsen sto på, og han har forklart at han hørte munnhuggeri og til slutt et skrik.