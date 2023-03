– Det er bra for oss at den norske kronen blir svakere fordi det fører til at vi kan dra én eller to ganger mer på restaurant, sier Christina Skov Iversen.

Hun og familien er klar for båtturen hjemover fra Kristiansand til Hirtshals i Danmark etter å ha tilbrakt vinterferien på ski i Vrådal i Telemark.

For i motsetning til nordmenn, kan danskene dra god nytte av at den norske kronen er billigere enn på lenge.

– I valget mellom å feriere i Østerrike, Sverige eller Norge, som vi dansker jo gjør, så taler det bedre for Norge nå som prisen er litt billigere, sier Iversen.

Kan man si at uttrykket «det er deilig å være norsk i Danmark» kan endres til at «det er deilig å være dansk i Norge»?

– Nei, det vil være å strekke den litt langt, men det er bedre å være dansk i Norge nå enn tidligere, ler Iversen.

Bilen er full når familien Iversen avslutter skiferien i Telemark. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Som å få tilbud på norske varer

Den norske kronen har svekket seg jevnt og trutt mot annen valuta siden 2012.

I skrivende stund betaler nordmenn 1,49 NOK for 1 DKK.

Det betyr at nordmenn må legge til nærmere 50 prosent på prislappen når de handler i Danmark.

Mens danskene derimot, kan trekke fra over 30 prosent på varer i Norge.

– Det er bra fordi det pleier å være veldig dyrt å være i Norge. Det er jo et dyrt land, sier Hugo Kleister.

Dansken la også ferien til Norge, nærmere bestemt Knaben i Kvinesdal kommune, for å stå på ski.

Hugo Kleister besøkte kjæresten i Flekkefjord. Dagene brukte de i slalåmbakken på Knaben. Foto: privat

Hvorfor er kronen svak?

Morten Haraldsen I DNB Markets forteller at årsaken til at den danske kronen er så blitt så dyr for oss nordmenn, er en sterk euro.

– Danmark er med i EU men valgte å beholde DKK som sin valuta. At kronen er svak mot DKK skyldes at kronen er svak mot euro, siden DKK har tilnærmet fast kurs mot eur. Dette gjøres ved at den danske Nasjonal banken fører samme rentepolitikk som ECB, sier Haraldsen og legger til:

– Når ECB nå snart trolig vil ha høyere renter enn Norges Bank, betyr det at den danske Nasjonalbanken trolig også snart vil ha det.

Renteforskjeller, uro og oljepris er viktige faktorer for å forklare hva som bestemmer prisen på kronen.

På tide å kvitte seg med «dyrt-stempelet»

– For turismen på Sørlandet og turistene som kommer til Norge så er det jo kjempebra, sier daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad.

For mens flere nok tenker at en svak norsk krone er dårlig nytt, ser turistbransjen det på en annen måte.

– Vi får vist oss på en annen måte når alt ikke oppleves som så dyrt hele tiden, sier Nevestad og legger til:

– Norge har fått et dyrt rykte på seg opp gjennom årene, og nå er det på tide at vi får vasket det av oss.

Visit Sørlandet har allerede merket en oppgang i turister.

– Den danske vinterferieuka har påvirket hele Sørlandet på en bedre måte enn i fjor og forfjor, men det er for tidlig å si hvor stor utviklingen er helt enda, sier Nevestad.

Daglig leder i Visit Sørlandet, Hege Julianne Nevestad tror den svake kronen kan styrke Sørlandet som feriedestinasjon. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

– Danskene strømmer til Norge

Også Color Line merker en økning i antall dansker som tar turen over til Norge.

I månedene januar og februar har det vært en økning på tretti prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

– Danskene er bevist på pengebruken, så jeg tror nok at valutaendringen har noe å si, sier salgs- og markedssjef i Color Line, Nina Moland Andersen.

Salgs- og markedssjef i Color Line, Nina Moland Andersen tror danskene koser seg mer på ferie i Norge nå som kronen er svak. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Ønsker å komme tilbake

Selv om danskene NRK snakket med i køen på vei hjem til Danmark etter skiferien i Agder og Telemark, ikke står hundre prosent inne for at det er deilig å være dansk i Norge, tror de likevel den svake kronen vil gjøre at flere vil feriere i nabolandet.

– Jeg tror spesielt at familier vil benytte seg av at prisene går ned. Det er bedre å kjøre til Norge som ligger nærme, fremfor å reise langt, sier Hugo Kleister.