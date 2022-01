Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du vet, det blir så mye liv og røre med dere nordmenn, sier Jørn Høll, og ler.

– Dere er så rause og ikke redde for å bruke penger på ferie, det liker vi.

Han er direktør ved Skallerup Klit Seaside Resort, og står og ser ut over havet mens bølgene slår stille mot den lange stranden. Et par har tatt seg en januar-dukkert, og er på vei opp i saunaen like ved.

15 prosent av omsetningen

– De norske gjestene står for minst 15 prosent av den årlige omsetningen. Vi merker når dere nå har vært borte i nesten to år, sier han.

Det er det samme tallet som møter oss overalt på Nord-Jylland, i restauranter, på kafeer og i butikker. De har alle mistet minst 15 prosent av omsetningen under pandemien, fordi nordmenn har uteblitt.

Og når Danmark velger å holde på kravet om at man må ha en negativ koronatest for å komme inn i landet, dropper mange å dra til nabolandet.

Det holder nemlig ikke med en selvtest. Danskene krever både koronasertifikat og pcr-test, om man skal være på besøk i mer enn 24 timer. I tillegg er de nøye på å bruke munnbind.

Det er få nordmenn som nyter den gylne solnedgangen i Skallerup for tiden. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Danmark er åpent, men få nordmenn drar

– Det blir for komplisert for mange, og en familie må betale flere tusen kroner for at alle skal være testet før avreise. Da dropper folk turen, sier Nina Moland Andersen.

Hun er salgs- og markedssjef i Color Line, som hvert år frakter nesten to millioner mennesker over havet til Danmark. Men det var før pandemien. Nå frakter ferjene mest cargo.

– Vi håper virkelig at det snart blir normale tilstander igjen. Så fort det blir sømløst og enkelt med papirer og krav, merker vi pågangen fra reiselystne nordmenn.

Andersen deler håpet med mange i handelsstanden på Jylland.

– Nordmenn elsker Danmark og vi elsker dem, sier Jørn Høll.

– Det er lov å håpe på en normal sommer der godt over halvpartene av hyttene her er fylt med nordmenn som koser seg på ferie, sier han.