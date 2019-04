Snøhetta: Best egnet dersom det skal reises et nyskapende spir på Notre-Dame

Arkitekter over hele verden skal konkurrere om å gjenoppbygge hovedspiret i Notre-Dame, etter at det raste ned i brannen som ødela store deler av den ikoniske katedralen i Paris like før påske.

Det norske arkitektkontoret Snøhetta er blant kandidatene som sier de vil vurdere å delta i konkurransen.

Det er den franske regjeringen som har utlyst arkitektkonkurransen. Målet er «å gi Notre-Dame et spir som er tilpasset teknikken og utfordringene vi har i dag», ifølge Frankrikes statsminister Édouard Philippe.

Myndighetene har foreløpig ikke noe anslag på totalsummen for renovering av katedralen.

– Dette er åpenbart en massiv utfordring, og et historisk ansvar, sier Philippe.

Til vurdering

Onsdag gjestet en av Snøhettas grunnleggere, Kjetil Trædal Thorsen, NRK-programmet Torp for å snakke om den fremtidige konkurransen.

– På en måte er det overraskende at vi kanskje skal delta i en konkurranse, men når den tid kommer har vi veldig lyst til å se hva programmet for denne konkurransen kommer til å inneholde. Skal det bygges et nytt tårn eller skal man bare gjenoppbygge det gamle Le-Duc-tårnet? Dette vil bestemme om vi kommer til å delta i en konkurranse i fremtiden eller ikke, sier han.

– Så hvis man skal ha et makent spir til det gamle bør de ringe en smed, spør programleder Ole Torp.

– Riktig, svarer Trædal Thorsen.

Det var dette spiret som ble helt ødelagt i brannen, som brøt ut i den ikoniske katedralen like før påske. Foto: Bertrand Guay / AFP

Han mener nemlig det finnes andre som kan gjenreise spiret slik det var før på en bedre måte enn hva Snøhetta ville gjort, dersom dette er hva programmet for konkurransen etterspør. Trædal Thorsen er klar på at Snøhetta først bør ringes dersom det skal reises et mer nyskapende spir.

– Det er sånn vi ser det, sier han.

En slags arkitektonisk markeringskåtskap?

– Kan et kirkespir nytolkes uten at det øver vold på et av gotikkens viktigste byggverk, spør Torp.

– Alle ting kan nyskapes. Det finnes ingenting i verden som ikke kan nyskapes og som ikke har blitt nyskapt på et eller annet tidspunkt gjennom historien, sier Trædal Thorsen.

– Men er det ikke bare en slags arkitektonisk markeringskåtskap å ville gå løs på dette og gjøre det helt på nytt, fortsetter Torp.

– Jo det kan du godt si, svarer Trædal Thorsen med et smil om munnen.

– Franskmenn har et bevisst forhold til historien, for de vet hvordan kulturen har operert. Så for de er det enda viktigere å stille dette spørsmålet – skal man gjenreise eller skal vi tegne nytt. Det har alltid vært diskusjoner om refortolkning eller omfortolkning av arkitektur, legger han til.

– Du har allerede begynt å tenke på hvordan det bør se ut du, spøker Torp.

– Nei jeg har ikke det, ler Snøhetta-grunnleggeren.

Suksess

Snøhetta er et internasjonalt arkitektur- og designfirma med kontor blant annet i Oslo, Paris og New York. De har for tiden flere prosjekter på gang i Paris og Frankrike, og skal blant annet lage hovedkvarteret for avisen Le Monde.

Operaen i Oslo er et av Snøhettas mest kjente verk. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Firmaet er kanskje mest kjent for å ha tegnet Biblioteket i Alexandria i Egypt og operabygget i Bjørvika i Oslo. Arkitektkontoret har fått en rekke internasjonale og nasjonale priser for sitt arbeid.

– Hemmeligheten hos oss har vært at vi er totalt og dypt engasjert i at det ligger et menneskelig aspekt i bunn for det som handler om å skape arkitektur, men i tillegg til det har vi vært på rett sted til rett tid. Vi har vært utrolig dedikert over mange år og lagt ned masse hardt arbeid. Vi har greid å finne og se ting som ingen andre har sett på bestemte steder og omsatt dette til arkitektur, sier Trædal Thorsen.

