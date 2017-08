Brann i leilighetsbygg i Arendal sentrum

Brannvesenet fikk melding om brannen ca. kvart over sju tirsdag kveld. Først var det uklart om noen befant seg i leiligheten, men beboer ble raskt gjort rede for og opplyste at det ikke skulle være andre personer i leiligheten.

– Det er et gammelt leilighetsbygg med fire etasjer, og en leilighet i andre etasjer er totalt utbrent, sier fagleder i Østre Agder Brannvesen, Petter Vinje Svendsen.

Jan Litveit Olsen bor i øverste etasje i bygget på Langbrygga, og merket plutselig at det luktet røyk.

Jan Litveit Olsen bor i øverste etasje i samme bygg som leiligheten hvor det brant. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi merket røyklukt og begynte å løpe rundt i leiligheten for å sjekke om det brant hos oss. Det gjorde det ikke. Jeg løp så ut og hørte brannalarmen fra gangen nedenfor. Jeg så røyk komme ut fra døra og den var veldig varm, sier Olsen.

En leilighet i andre etasje er totalt utbrent. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Skremmende

Han ringte da til brannvesenet, som allerede var på vei etter at andre hadde varslet om brannen. Han og flere andre rømte deretter ut på Batteriveien. Bygget ligger inn mot fjellet, og øverste etasje har inngang fra Batteriveien.

– Vi samlet oss på en stor uteplass der, sier han.

– Hvordan opplevdes det?

– Det var litt dramatisk, men det tar litt tid før du oppfatter hva som skjer. Først løper du rundt og sjekker ting, og så tenker du «Jøss, det brenner jo!» Og da blir det litt mer dramatisk, for da skjønner du at det er alvor. At det ikke bare er noe småtteri, men en ordentlig brann. Og der er skremmende, for der er en del mennesker som bor her, sier Olsen.

Har søkt gjennom bygget

Brannen slukket av seg selv fordi leiligheten holdt tett, sier Svendsen i brannvesenet.

– Brannen har slukket av seg selv fordi leiligheten har holdt tett, med vinduer og dører. Men det var stor røykspredning og vi har søkt gjennom alle andre leiligheter over der det har brent, uten å finne noen personer, sier Svendsen.

Fagleder i Østre Agder Brannvesen, Petter Vinje Svendsen Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Beboerne i de andre leilighetene kan heller ikke flytte inn igjen i kveld på grunn av mye røyk i bygget. Arendal kommune har etablert kontakt med et hotell. Noen beboere skal bo der, mens andre drar til familie eller venner.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

– Årsaken er det altfor tidlig å si noe om, og det kommer nok politiet til å etterforske i morgen eller dagen etter, sier Svendsen.