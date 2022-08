– Folk ble sinte av å se barna våre i bunad, sa pappa Dion LuckyIsaiah Hargrave til NRK tidligere i august.

Rasistiske kommentarer haglet inn under et bilde av den flerkulturelle familien iført bunad.

Kona Ramona fikk blant annet beskjed om at hun burde skamme seg og at hun sviktet sin egen «rase.»

Men søndag våknet familien på seks til en gledelig nyhet.

Gladmelding

Noen hadde satt i gang en innsamlingsaksjon gjennom Spleis for å skaffe penger til en bunad for Dion.

– Vi visste ingenting om dette. Det er jo helt vilt, sier Ramona Hargrave.

Det er Jane Skjoldli i Rogaland som står bak spleisen.

Hun startet den sammen med samboeren Kine Haugmåne, etter å ha lest om familiens opplevelser på NRK.

– Da fikk jeg rett og slett forferdelig vondt av dem. Og tenkte at slik skal det ikke være.

Ramona og Dion Hargrave har fått svært mange støtteerklæringer etter at de fortalte sin historie i NRK i begynnelsen av august. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Skjoldli ville vise at bunaden kan brukes som et inkluderende symbol, istedenfor et ekskluderende et.

Hun håper den får familien Hargrave til å se at det finnes mange mennesker som verdsetter, og ønsker dem varmt og selvfølgelig velkommen i «bunadfellesskapet».

– Det handler om å vise folk at de er like mye velkommen i bunad som resten av oss.

Har fått massiv støtte

Ramona Hargrave sier familien har mottatt en strøm av støtteerklæringer fra hele Norge etter at de stod frem med sin historie i NRK.

– Noen av dem har kommentert at en bunad til Dion kan være et godt svar til de mange rasistiske meldingene, forteller Ramona.

Familien har mottatt mange støttende meldinger etter at de stod frem med sine erfaringer.

En av støtteerklæringene har festet seg spesielt hos firebarnsmoren.

– Den kom i dag, og da begynte jeg å gråte, noe jeg ikke gjør så ofte, forteller hun.

Meldingen kom fra en mann som mente de er utrolig tøffe som står fram med sine vonde erfaringer.

– Det som rørte meg spesielt, var følgende setning: «Ved å stå fram er dere med på å sette lys på ondskap og uvitenhet, og i lys kan ondskap nedkjempes».

– Akkurat det vi ønsker, legger hun til.

Gjennom denne videoen står familien opp imot rasismen. Dion sier de vil vise at hetsen ikke går inn på dem og at flerkulturell kjærlighet er vakker. Videoen ble også delt av instagramprofilen @rasisme_i_norge.

I forrige uke ble familien spurt om de ønsket en Spleis for det samme formålet, fra annet hold.

– Da var min reaksjon at det var veldig hyggelig tenkt, men at det vel må finnes andre viktigere saker en kan opprette Spleis for, sier Ramona, og legger til:

– Men det er veldig hyggelig, dette. Temaet berører mange.

Håper på full spons

Et kjapt søk hos Husfliden viser at en vanlig herrebunad gjerne koster et sted mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Ifølge initiativtaker Jane Skjoldli har folks respons på spleisen vært utelukkende positiv.

Mandag kveld har nesten 19.000 kroner blitt samlet inn.

– Drømmen hadde vært om vi hadde kommet opp i en sum som gjør det mulig å sponse en hel herrebunad, sier hun.

Skjoldli håper tiltak som dette kan gjøre en forskjell, også for andre mennesker som opplever rasisme i Norge.

– For de er overhodet ikke alene.