– Så fort vi tar på oss kofte, så blir vi sett på som helt annerledes, sier Anna Ellinor Hansrud (23).

Da hun feiret nasjonaldagen i Kristiansand opplevde hun å bli utsatt for hets ved flere anledninger.

På restauranten hun besøkte, satte folk seg ned ved henne og begynte å joike.

En mann ville ikke slutte å spørre henne hvor kniven hennes var.

Andre ville ta bilde med henne i kofta, til tross for at hun selv ikke ville det.

– Jeg følte at jeg satt på utstilling, og hadde bare lyst til å forsvinne. Jeg ville ikke være der, forteller hun.

Hennes venninner bekrefter hendelsene overfor NRK.

Hansrud har sett seg lei på at samer skal gjøres til noe fremmed hvis de kler seg i sine plagg.

– Da er vi veldig samiske, mens vi ellers regnes som nordmenn.

Blir satt på utstilling

17. mai var ikke første gang Hansrud har opplevd å bli behandlet annerledes fordi hun er same.

– Når samefolkets dag nærmer seg, så kan man plutselig alt om det å være same.

Hun opplever også at det ikke er forståelse for at dette kan være ubehagelig.

– Til og med vennene mine lo med og syntes det var gøy med joikingen.

– Grunn til bekymring

– Det er tydelig for oss at fordommer og rasisme mot samer er et samfunnsproblem som vi ikke er ferdig med, sier Mariette Lobo.

Hun er fagdirektør for etnisitetsfeltet i Likestillings- og diskrimineringsombudet. De hører stadig om samer som hetses, spesielt når de gjør seg til kjenne med klær eller språk.

– Det viser dessverre en manglende aksept for det å være forskjellig. Når de tydelig fremstår som samer vekkes det holdninger som kan føre til hets, sier Lobo.

Seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariette Lobo, mener fordommer og rasisme mot samer er et samfunnsproblem. Foto: Thomas B. Eckhoff / Thomas Eckhoff

Tre av fire unge samer sier at de opplever diskriminering fordi de er samer, ifølge en rapport om psykisk helse til unge samer.

Lobo mener at de fleste vet når de trakasserer.

– Folk flest vet om man gjør narr av noen, eller ikke, mener hun.

Vil løfte kunnskapen

For tre år siden hadde Likestillings- og diskrimineringsombudet samtaler med mange samer om hets.

Det som gikk igjen var et inntrykk av at mangel på kunnskap om samenes historie, kultur og fornorskning er det som fører til hets.

– Jeg blir sjokkert over at kunnskapen om fornorskningen ser ut til å være mangelfull, sier Lobo.

Ombudet har anbefalt regjeringen å sette mer fokus på dette i skolen.

Lobo oppfordrer alle samer som opplever hets til å melde fra.

– Vi skjønner at mange kvier seg for å si ifra, blant annet fordi de ikke vil bli oppfattet som offer. Men hvis det meldes blir det dokumentert – og det er en mulighet for at de som hetser får en reaksjon, sier hun.