– ID-gruppa hos Kripos tok kontakt og fortalte at kvinnen var identifisert til å være en svensk kvinne, sier lensmann i Lillesand og Birkenes Kjetil Nygård til NRK.

Det var Agderposten som først skrev om saken.

Kvinnen ble funnet i vannet ved Kalvøya i Lillesand 29. januar 2008.

Da uttalte politiet at det så ut som om hun hadde ligget lenge i vannet.

De visste ikke hvem hun var. Det var ingen som var savnet i området.

Tre uker senere hadde politiet sjekket henne opp mot tre norske kvinner som var savnet. Konklusjonen var at hun ikke kunne være noen av dem.

Politiet som fortsatt hverken visste hvem hun var eller hva hun døde av, ba om tips i saken.

I vannet ved de to steinene ble den ukjente kvinnen i Lillesand funnet i 2008. Bildet er fra en NRK-artikkel fra 2014, der lensmann Kjetil Nygård medvirket. Foto: Helge Carlsen

Trodde hun hadde kommet langveisfra

I 2008 var teorien at liket hadde kommet langveisfra.

– Det mest sannsynlige er at liket har drevet med kyststrømmen sørvestover. Liket kan ha kommet fra Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oslofjorden, Østfold og til og med fra Sverige, sa forsker ved Havforskningsinstituttet Svein Sundby til Fædrelandsvennen én og en halv uke etter at kvinnen ble funnet.

Om kvinnen ble ført med strømmen fra Sverige er det ingen som vet, men nå er det i alle fall klart at det var der hun bodde.

Det er også klart at hun var 50 år da hun døde. Hun ble født i 1958.

Vil ikke å gå ut med navn

Lensmann Nygård forteller at samarbeidet Kripos har internasjonalt, er bakgrunnen for at saken nå har blitt oppklart. En tannhelsetjeneste i Sverige har vært sentral.

– En tannstatus ble identifisert ut fra funnene som ble sikret den gangen, sier han.

Politiet vil ikke gå ut med navnet på kvinnen ennå.

Lensmann Kjetil Nygård vil ennå ikke gå ut med navnet på den svenske kvinnen. Foto: Helge Carlsen / NRK

Skoene satt fortsatt godt fast

I 2014 skrev NRK om kvinnen i saken «En iskald grav»:

«Fryserommet har vært graven hennes de siste seks årene. Skoene satt fortsatt godt fast da de fant henne, størrelse 39 i merket Ecco, en merkevare som blir solgt både i Norge og deler av Nord-Europa.»

To år senere ble kvinnen gravlagt på Sørlandet.

Nå gjenstår det å finne ut om kvinnen har noen pårørende som er i live.

– Å vite hvem kvinnen er, gir oss i hvert fall en mulighet til å komme i kontakt med pårørende, men vi har foreløpig ikke lyktes med det, sier Nygård.