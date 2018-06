Ber om 11 års fengsel for drapstiltalt 16-åring

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, holdt sin prosedyre i Kristiansand tingrett mandag.

Aktor har ikke lagt ned påstand om forvaring.

Den 26. juli i fjor gikk den da 15 år gamle jenta inn på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der tok hun en kokkekniv fra hyllene og knivstakk 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken. Skuland ble drept med et 10 til 15 centimeter dypt knivstikk i magen.

Den tiltalte jenta knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland og påførte henne kritiske skader.

– Ville drepe

Aktor la vekt på at drapet på Marie Skuland var begått med overlegg.

– Hun ville drepe, og det syns jeg handlingens karakter er et vitnemål på, sa Tallaksen i Kristiansand tingrett.

Han la også vekt på at Skuland og Aaneland var tilfeldige ofre og at de kun ble valgt ut for å tilfredstille jentas eget behov for oppmerksomhet.

Tallaksen mener jenta har vist at hun har lav terskel for å utføre alvorlig og massiv vold.

– Jeg vil karakterisere drapet på Marie som en kaldblodig, brutal , følelsesløs og overlagt handling. Handlingen ble utført på en måte som gjorde at Marie ble raskt satt ut av spill. Det samme gjelder drapsforsøket på Aaneland, sa aktor under prosedyren.

– Ikke tilstrekkelig straff

Bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs sier påtalemyndighetens påstand om fengselsstraff på 11 år er vanskelig å forstå for Marie Skulands etterlatte. Hun mener straffen ikke er tilstrekkelig.

Drabløs viser til at voldsrisikoen er høy, og at den tiltalte jenta vil trenge lang tid med behandling. Hun ber i sin prosedyre retten om å vurdere forvaring.

Bistandsadvokaten ber om at den tiltalte 16-åringen betaler en oppreisning på 200.000 kroner til hver av Skulands foreldre. Hun ber også om en oppreisning for Skulands gravferd på 300.000 kroner.

Bistandsadvokat for Marie Skulands etterlatte, Åse Johnsen Drabløs ber retten om å vurdere forvaring for den tiltalte 16-åringen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Erkjenner delvis straffskyld

Da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag, erkjente den tiltalte jenta delvis straffskyld for tiltalen om drap og drapsforsøk. Hun hevder hun ikke mente at knivstikkingen skulle føre til drap.

Statens Helsetilsyn mener helsevesenet brøt loven da jenta ikke fikk god nok hjelp forut for drapet.

Senere i dag vil bistandsadvokat for de pårørende og forsvarer holde sine prosedyrer.