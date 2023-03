Baneheiaavgjørelse i dag – de etterlatte krever ny rettssak mot Jan Helge Andersen

– Foreldrene ønsker mer bevissthet rundt hva som faktisk skjedde og å få saken oppklart, selv om en ny rettssak også vil være en stor belastning for dem, sier de fire foreldrenes bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NRK.

Det betyr at de krever en full rettsrunde for å få avklart om Jan Helge Andersen kan dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Fredag klokken 10.00 kommer avgjørelsen om Riksadvokaten vil gjenoppta saken mot Jan Helge Andersen. Andersen ble frikjent for dette drapet i 2002, mens Viggo Kristiansen ble dømt for drapet.

I desember ble imidlertid Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken. Siden det har drapet på Lena Sløgedal Paulsen stått uoppklart.

– Det blir enda en vanskelig dag for dem og de er spente, sier Beckstrøm.

Krever gjenopptakelse

Hvis det skal tas ut ny tiltale mot Andersen må Riksadvokaten først gå til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Riksadvokaten kan ikke gjøre dette på egen hånd og må derfor begjære gjenåpning av den frifinnende straffedommen mot Andersen, forklarer advokat John Christian Elden.

Elden tror straffesaken vil bli prioritert hvis Gjenopptakelseskommisjonen går inn for ny behandling av saken.

Advokaten er fagansvarlig for det som gjelder strafferett i Store norske leksikon. Elden har ingen rolle eller tilknytning til Baneheia-saken.

Advokat John Christian Elden forklarer at Riksadvokaten må gå til Gjenopptakelseskommisjonen hvis det skal tas ut ny tiltale mot Andersen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Dommen kan utvides med to år

Under den første behandlingen av Baneheia-saken ble Andersen dømt til 19 års fengsel for sin rolle i barnedrapene. Den dommen hadde han sonet ferdig i 2019.

Hvis saken gjenopptas og han dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen kan han igjen måtte sone i fengsel.

– Hvis han blir domfelt så kan han maksimalt få to års fengselsstraff ettersom han allerede er idømt 19 års fengsel fra før. Man kan ikke få mer enn 21 års fengsel, forklarer Elden.

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden sier til NRK at de avventer Riksadvokatens beslutning.

– Vi avventer beslutningen og har ikke noen ytterligere kommentarer nå, sier han.

NRK har vært i kontakt med Viggo Kristiansens forsvarere Bjørn Andre Gulstad og Brynjar Meling. De sier til NRK av de avventer avgjørelsen.

NRK sender direkte når Riksadvokatens avgjørelse faller.