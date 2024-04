Apotek-drapet: Politi og krimteknikere jobber på adresse

Politiet sperret torsdag kveld av en bolig i Arendal. Fredag er det stort politioppbud på adressen.

NRKs reporter på stedet forteller at at både politi og krimteknikere jobber på adressen.

– I en straffesak må vi ut og undersøke mange forskjellige plasser. VI gjør både skjulte og åpne etterforskningsspor, og dette er ett av dem, sier Bruvoll.

Hun vil ikke gå inn på hva politiet gjør på adressen, eller hva slags tilknytning adressen har til saken.

En mann er siktet for drap på en kvinne i Arendal sentrum tirsdag rundt klokken 9.

Avhøres i dag

Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 30-årene i Arendal, fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

Møtet er fastsatt til i morgen klokken 12 i Kristiansand tingrett, opplyser politiadvokat Vanja Bruvoll.

– Det planlegges avhør med siktede klokken 11 i dag, sier Bruvoll.

Siktede har sittet i arresten i natt. Politiet opplyser at han har snakket med sin forsvarer både i går og i dag.

Politiets krimteknikere jobber på adressen. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Pågrepet torsdag

Mannen er siktet for drap på en svensk kvinne i 30-årene i Arendal sentrum tirsdag morgen.

– Politiet har etterforsket saken med full styrke etter at vi fikk melding om hendelsen tirsdag morgen. En mann er nå siktet for drap. Etterforskningen til nå tilsier at han ikke har noen relasjon til den avdøde, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Mannen ble pågrepet i ettermiddag, opplyser politiet på en pressekonferanse torsdag kveld.

Folk har lagt ned blomster utenfor apoteket hvor en kvinne ble drept tirsdag rundt klokken 9. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Utelukker ikke annen gjerningsperson

Politiet utelukker ikke at det kan være en annen gjerningsperson og politiet fortsetter derfor å etterforske saken bredt, skriver politiet.

– For politiet er det viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke nødvendigvis betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi etterforsker fortsatt saken bredt og kan ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson, sier Bruvoll.

Det var lagt mange blomster på trappen utenfor Boots apotek fredag formiddag. Foto: Christina Cantero / NRK

Drapsoffer var svensk statsborger

Drapet skjedde ved Boots apotek i Arendal sentrum. Kvinnen var ansatt ved apoteket og var på jobb da hun ble drept.

Hun er svensk statsborger.

Nødetatene fikk først en melding om en skadd person tirsdag morgen. Da de ankom stedet, stod ikke livet til å redde.

Apoteket er stengt inntil videre.

– Vårt fokus er fortsatt å ta vare på de berørte, ansatte og pårørende i denne grusomme saken, skriver administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin, i en tekstmelding.