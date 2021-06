– Kampen mot Nav preger meg hver eneste dag. Jeg blir dårligere av å være i dette systemet, sier Siw Anita Steffensen.

Hun har vært i «dette systemet» siden 2014. Da måtte hun slutte i jobben som butikkmedarbeider på grunn av kronisk tarmsykdom.

Sykdommen gjør at 34-åringen fra Kristiansand på de verste dagene må løpe på do opptil 40 ganger. Smertene er også til tider uutholdelige.

Årene etter har vært krevende. Papirbunken hjemme har vokst i takt med frustrasjonen.

Føles utleverende

Til tross for at Nav allerede for fem år siden mente hun burde søke om å bli ufør har hun ennå ikke fått det innvilget.

Nå har saken hennes havnet i trygderetten.

– Jeg føler meg overkjørt og sett ned på. Jeg unner ingen andre unge som blir syke å gå gjennom det samme.

Steffensen reagerer også på hyppig bytte av veileder. Det kompliserer kontakten med etaten. Bare det siste året har hun hatt tre ulike veiledere.

– Hver gang jeg møter en ny veileder må jeg fortelle sykdomshistorien min på nytt. Det er ikke den kuleste historien å dele og føles veldig utleverende.

Hun håper landets første Nav-ombud vil være til god hjelp for både henne og andre.

34-åringen fra Kristiansand sier at noe av det tøffeste hun har opplevd i livet er å innse at hun ikke kunne jobbe. – Det var et tungt valg å ta.

«Det ligger på nett»

Sist uke ble det klart at Agder fylkeskommune får landets første Nav-ombud. Stillingen er kjempet fram politisk og allerede utlyst.

Foreløpig har ingen andre fylker i landet det samme tilbudet.

Ombudet skal være «ubyråkratisk og brukervennlig samt være faglig uavhengig og upartisk» heter det i utlysningen.

Siw Anita ønsker et ombud hjertelig velkommen. Hun kommer selv til å benytte seg av tjenesten.

– Jeg håper de som kommer etter meg slipper å gå seg vill.

Hun ser for seg at ombudet kan hjelpe henne og andre med råd om hva de kan be om eller søke om.

Hjelp til å finne papirer som må fylles ut er også nødvendig.

– Veilederne sier bare at «det ligger på nett», men det er en jungel der ute. Det er også vanskelig å få hjelp av dem til å finne papirene.

– Fikk helt sjokk

Akkurat dette siste kjenner politiker Ingebjørg Godskesen (Pp) seg igjen i. For henne har Nav-ombud vært en hjertesak helt siden hun ble arbeidsledig i 2019.

Etter åtte år på Stortinget og ett års studier, endte hun opp som arbeidsledig. Hundrevis av søknader ble sendt uten napp.

Å orientere seg i Nav-universet ble krevende.

– Jeg hadde ikke drømt om at det skulle være så vanskelig. For meg ble det et sjokk. Jeg skulle ønske jeg hadde visst dette da jeg var stortingspolitiker.

Hun følte at hun ble overlatt til seg selv. Beskjeden var at hun måtte gå inn på nettet og fikse alt der.

– Jeg tenkte at det burde være noen som kunne hjelpe de som trenger det.

Nå er hun glad for at Agder er første fylket i landet med Nav-ombud.

– Det tror jeg kommer til å bli til stor hjelp for mange.

Ingebjørg Godskesen (Pp) er glad for at Agder har fått landets første Nav-ombud. Hun har selv slitt med etaten. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ikke inn i enkeltsaker

Rådgiver Terje Andersen i Agder fylkeskommune sier målet er å besette stillingen i august.

Nav-ombudet skal veilede brukere i alle aldre på alle saksområder. De skal fungere som en rådgiver.

– Ombudet skal veilede brukerne og i mindre grad gå inn i enkeltsaker, sier Andersen.

Den nye ordningen skal evalueres etter halvannet år. Da vil man se på eventuelle tilpasninger.

I mai vedtok også Stortinget at det skal opprettes et eget, selvstendig Nav-ombud. Om det vil komme et i hvert fylke er ikke bestemt.

Siw Anita Steffensen håper det kommer Nav-ombud i hele landet etterhvert.

– Egentlig burde det vært et helt kontor. En person er altfor lite!

Nav: – Vi behandler mennesker med respekt

Nav Kristiansand beklager Steffensens opplevelse. Nestleder Henrik Nissen skriver følgende i e-post til NRK:

«At søker føler seg overkjørt og sett ned på, er ikke den følelsen vi ønsker at våre brukere skal sitte igjen med etter å ha vært i kontakt med oss, og det beklager vi».

Han presiserer at de svarer på generelt grunnlag. Nav kan ikke kommentere Steffensens konkrete sak siden den er under behandling i trygderetten.

Han skriver videre at ingen skal bli sykere av å være i «NAV-systemet».

«Veiledere ved Nav Kristiansand behandler mennesker med respekt. Vi ønsker å levere gode tjenester til alle, og har fokus på etikk. Nav skal gi mennesker muligheter, gjennom å være tydelig, til stede og løsningsdyktig. I tilfellet som beskrives har en innbygger ikke opplevd dette, og det beklager vi».

Nissen har forståelse for at Steffensen opplever bytte av veileder som frustrerende.

«Det er imidlertid ikke til å unngå at enkelte får ny veileder gjennom et oppfølgingsløp. Dette kan bero på at ansatte slutter, er i permisjon eller rett og slett er sykemeldt. Gjennom god arbeidsmetodikk, notater og oppfølgingsplan skal ny veileder kunne sette seg godt inn i saken, uten at hele sykehistorien trengs å gjentas.».

Han beklager også at brukeren opplever at saken har tatt lang tid.

På kritikken fra både Steffensen og Godskesen om at etaten er «en jungel hvor det er vanskelig å orientere seg», svarer Nissen følgende:

«På lik linje med mange bedrifter og offentlige etater har Nav blitt digitalisert. De fleste klarer å løse egen sak gjennom http://nav.no, gjennom dialog med sin veileder eller kontaktsenteret. Det er riktig at det er vanskelig for noen å bruke digitale tjenester, og vi legger til rette for at de skal få tilgang til andre muligheter».