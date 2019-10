Nesten siden Nav ble opprettet i 2006, har forslaget om et eget Nav-ombud blitt diskutert i Norge.

Håpet har vært at et slikt ombud vil styrke Nav-brukernes rettssikkerhet: Da vil de ha et sted å gå til, hvis de mener Nav har behandlet sakene deres feil.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og SV er blant dem som lenge har bedt om et slikt ombud.

Statsminister Erna Solberg sa hun ville ha et eget Nav-ombud som kunne ta imot klagesaker fra brukerne, da hun var opposisjonspolitiker i 2009.

– Mange av dem som venter på penger fra Nav, er syke og har vanskeligheter med å kjempe sin egen kamp. De trenger noen som kan kjempe for dem og gjøre dem synlige i systemet, sa Solberg til Dagbladet i 2009.

Også før Frp fikk regjeringsmakt i 2013, sa Robert Eriksson, som senere ble arbeids- og sosialminister, til Aftenposten at Frp ville opprette et eget Nav-ombud.

Til tross for dette, finnes det ikke et slikt tilbud i dag.

Pensjonistforbundet: – Viser behov for ombud

Nyheten om at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil, viser at det nå er på høy tid at et slikt Nav-ombud opprettes, sier Pensjonistforbundet.

– Denne saken viser at vi trenger et Nav-ombud. Saken viser at troverdigheten og sikkerheten man skal ha i forvaltningen, ikke er til stede, sier forbundsleder Jan Davidsen til NRK.

Davidsen mener at et Nav-ombud ville vært svært nyttig nettopp for dem som kan ha blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, på grunn av feilvurderingen til Nav.

Han viser til at folk som har fått beskjed om at de kan få strafferabatt hvis de tilstår i tingretten, har møtt i retten uten advokat.

– Da hadde disse hatt noen andre, uavhengige personer å snakke med og spørre til råds, eller for å vurdere om dette er riktig. Man har stolt på forvaltningen, sier Davidsen.

Han mener et Nav-ombud vil sikre at folks rettigheter vil bli bedre ivaretatt, og at dette bør opprettes i hvert enkelt fylke.

– Dette vil korrigere den følelsen av avmakt mange har når de møter forvaltningen i dag, sier Davidsen.

Han sier Pensjonistforbundet gjerne bidrar i organiseringen av et slikt Nav-ombud, hvis myndighetene ønsker dette.

Frp: – Åpen for Nav-ombud

Helge André Njåstad er stortingsrepresentant i Arbeids- og sosialkomitéen for Frp.

Han sier den største fordelen ved å innføre et Nav-ombud er at Nav er så tungrodd at det er viktig å ha et kritisk blikk på byråkratiet.

– Det er en stor fordel å innføre et Nav-ombud for å ha et kritisk blikk på byråkratiet, mener Helge André Njåstad, medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: Johan Moen / NRK

– Vi har fått et godt bevis på at det er nødvendig de siste dagene etter denne trygdeskandalen, sier han.

– Frp lovte dette allerede i 2013, før dere kom i regjering. Hvorfor har ikke dette blitt innført før?

– Vi har kjempet for det svært lenge, og er stolte av å ha fått et løfte om en utredning av et Nav-ombud inn i Granavolden-erklæringen for et år siden, sier Njåstad.