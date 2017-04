Ærlige hip-hopere fra Mandal

Stian «Elysian» Hatletveit og Tommy «Tommy Vito» Hovstøl ble Gatelykt for rundt halvannet år siden, og debuterer med EP-en «Den blå timen». Og det måtte bli hip-hop for duoen fra Mandal.

– Jeg har alltid likt å skrive mye tekst og dikt, så hip-hopen passer godt for meg, forteller «Tommy Vito»,som legger til at han alltid har likt å høre på hip-hop.

Hverdagen inspirerer

«Elysian» forteller at det er hverdagslige temaer som opptar dem i tekstene.

– Vi skriver om alt fra dameproblematikk, mannen i gata, om å komme bort litt fra stresset - og vi rapper om litt tyngre hverdagstemaer, sier Stian Hatletveit.

– Jeg føler vi har laget en moden EP som reflekterer vår egen livssituasjon, forteller «Tommy Vito».

–Vi er ikke pur unge lenger. Vi har barn, familie og hverdagsproblemer i forhold til det, noe som inspirerer oss til fokuset i tekstene våre, forklarer han.

Ærlige og på dialekt

Gatelykt har valgt å rappe på sin egen dialekt.

– Vi har jo en nydelig dialekt, og det å lage hip-hop med den er veldig spesielt, mener Tommy Hovstøl.

– Ærlighet er viktig for oss. Det blir mer nært og personlig når man bruker mandalsdialekten, understreker Hovstøl.

Duoen føler at de har funnet sitt særpreg ved å blande forskjellige stilarter inn i hip-hopen.

– Musikalsk er det viktig for oss med variasjon og ikke bare rett frem hip-hop, forteller Stian.

– Vi synger en del og blander hip-hop og sang til en god miks, konkluderer Tommy.

De føler at bandet har lyktes med å lage noe som er lett å høre på og som mange vil kjenne seg igjen i.

– Forseggjort, mener anmelder

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll beskriver EPen- til Gatelykt som forfriskende hip hop fra Mandal.

– Det at musikken ikke bare befinner seg i et elektronisk landskap, og at det er reelle instrumenter og musikere som spiller, gjør produksjonen mer levende enn mye annet i samme sjanger, sier Nyvoll.

– Sanglinjene er også mer omfattende og forseggjorte, og det er tydelig at de som står bak dette ikke har hele sin musikalske oppvekst foran en datamaskin, konkluderer han.

Øyvind Nyvoll belønner Gatlykts EP «Den blå timen» med åtte av ti mulige poeng.