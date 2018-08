– Vær forberedt på mye rotter og mus

– Jeg har ansatt en ny mann i Arendal og en ny i Kristiansand for å være klar. Vi er sikre på at det blir mye skadedyr i høst og vinter, sier Tor Olav Dalen, distribusjonssjef for Sørlandet, Pelias Norsk Skadedyrkontroll.

Rekeskall og grillmat i overfylte søppelbøtter har gjort sommeren til et langt festmåltid for rottene og musene.

Enorm mattilgang i flere måneder

Dalen understreker viktigheten av at hver husstand håndterer søppel korrekt.

Det er ikke lurt å forgifte skadedyr, da ender du fort opp med et råtnende dyr i boligen. Da er det lurere å bruke feller, understreker fagfolk. Foto: Pelias Norsk Skadedyrkontroll

– Alle må passe på at det ikke flyter over i søppelbøttene, eller at de setter poser ved siden av dunkene som skal tømmes, for det blir fort en invitasjon inn i boligen for rotta, forteller han.

– Kan folk ta knekken på dem selv?

– Ja, det er i orden å få tak på en felle, men problemet er når folk får rotter i kjelleren så prøver de å forgifte dyret og ender opp med ei død rotte ett eller annet sted i boligen, sier Dalen.

Zoolog og universitetslektor, Petter Bøckman sier at nå er det bare å forberede seg på å møte rotter, for nå vil de inn i husene våre og spise. Foto: Ekroll, Anne Liv

Zoolog og universitetslektor Petter Bøckman bekrefter at det vil bli mye rotter i månedene fremover, fordi mattilgangen har vært stor i sommer.

– Nå er det slutt på grillsesongen og annet som gir store matreserver til rottene. I sommer har det vært mye mat, og det betyr flere dyr fremover, sier han.

Desperate rotter kommer seg inn

Bøckman forteller at forskjellen på rottebestanden om våren og sommeren kan være flere hundre prosent.

– Det kan være tjue ganger så mange rotter nå, enn det det var i våres. Rottene lager ti unger i slengen, hver annen måned gjennom livet, derfor blir det så veldig mange av dem når mattilgangen er stor, sier han.

– En mus kommer inn gjennom åpninger på seks milimeter, mens en rotte trenger 12 milimeter. Tor Olav Dalen, distribusjonssjef for Sørlandet, Pelias Norsk Skadedyrkontroll.

– Hva tenker rotta på nå?

– Nå har rotta levd livets glade dager i sommer, så begynner det å bli kjøligere og flere rotter som konkurrerer om mindre mat, og da slår desperasjonen inn, advarer Bøckmann.

God søppelhygiene er alfa omega, mener alle fagfolkene NRK har snakket med. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Det kan være utfordrende å bli kvitt rotteproblemet, og ikke undervurder dem for de trenger bare å få presset inn hodet gjennom små hull, så trekker de resten av kroppen med seg.

– Det er vanskelig å holde rotta ute. Den kan gnage seg gjennom tre, plastikk og aluminium. Stål og glass er omtrent det eneste som stopper dem, forklarer Bøckmann.

Seniorforsker Arnulf Storeng har kommentert rotteproblematikk tidligere til NRK, og han påpeker viktigheten av å god søppelhygiene.

Arnulf Soleng er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Rottene kommer inn når det er kaldt. Dårlig søppelhåndtering øker problemet, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.