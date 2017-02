Sykehusdirektøren ble møtt med pipekonsert

– Beklager å måtte si det. Med et så lite befolkningsgrunnlag vil vi ikke greie å opprettholde kvaliteten, sa sykehusdirektør Jan Roger Olsen under folkemøtet.

Kommentaren ble møtt med buing fra de fremmøtte i salen.

Som en reaksjon på sykehusdirektørens framtidsplaner for sykehuset i Flekkefjord, hadde Aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus, invitert til folkemøte i bygdas storstue Spira.

– Vi samles for å gi et siste signal om at vi vil ha akuttkirurgi og traumetilbud på Flekkefjord sykehus, sa tidligere stortingspolitiker Rolf Terje Klungland, før kveldens debatt skulle begynne.

Vil sende pasienter til andre sykehus

Sykehusdirektør Jan Roger Olsens forslag om hvilke funksjoner Flekkefjord sykehus skal ha i fremtiden, har ikke falt i god jord, hverken hos folk flest eller hos folkevalgte fra området.

I en innstilling til sykehusstyret, anbefaler sykehusdirektøren blant annet å sende alle potensielt alvorlig skadde pasienter til Kristiansand eller Stavanger. Pasienter som utløser traumealarm, skal sendes til Kristiansand, Stavanger eller Oslo, alt etter hvor alvorlig skadene er.

Sykehusdirektøren begrunner dette med at pasienter bør sendes til sykehus med tilstrekkelig kompetanse og erfaring.

Ifølge sykehusdirektøren har Flekkefjord sykehus hatt utfordringer med å gi et forutsigbart akuttilbud gjennom hele døgnet.

Dette skal i hovedsak gjelde den kirurgiske virksomheten, hvor det ifølge sykehusdirektøren er utfordringer knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet, rekruttering og tilgjengelig kompetanse

Samstemt motstand

Under kveldens debatt i Flekkefjord, fikk sykehusdirektøren massiv kritikk for sine forslag. Det fikk han også fra Venstre, ett av partiene bak Nasjonal helse- og sykehusplan, selve grunnlaget for utviklingen av sykehusene.

Ifølge nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er sykehusdirektørens anbefaling i strid med retningslinjene som er gitt i.

– Sykehusplanen sikrer at Flekkefjord sykehus skal opprettholdes og ha et akuttilbud. Vi mener det også innebærer at sykehuset skal ha et traumetilbud, sier han.

Under debatten fikk sykehusdirektør Jan Roger Olsen høre synspunktene til politikere fra ulike partier.

– Sjelden har man vel hørt et kobbel politikere som er mer enig i en sak. Den eneste som er uenig, er vel egentlig deg, sa debattleder og redaktør for Avisen Agder, Kristen Munksgaard, før han ga ordet til sykehusdirektøren.

– Flekkefjord har en avstand til de andre sykehusene som gjør at det selvsagt må ha et fullverdig tilbud her. Det har vi vært helt tydelig på hele tiden, sa Ola Elvestuen (V) under folkemøtet om sykehuset i Flekkefjord. Du trenger javascript for å se video. – Flekkefjord har en avstand til de andre sykehusene som gjør at det selvsagt må ha et fullverdig tilbud her. Det har vi vært helt tydelig på hele tiden, sa Ola Elvestuen (V) under folkemøtet om sykehuset i Flekkefjord.

– Dreier seg ikke om penger, men om kvalitet

Olsen svarte med å si at han forstår folks bekymring knyttet til dette, men poengterte at han holder fast på sin anbefaling.

– Akuttkirurgi og traumebehandling dreier seg ikke om penger og økonomi. Det dreier seg om kvalitet. I mars 2015 stanset vi inngrepene i mage og tarm ved sykehuset, da det førte til pasientskader. Vi greide ikke å opprettholde kvaliteten i tilbudet fordi det var for få pasienter i den kategorien, sa han.

Saken har skapt stort lokalt engasjement, og det var mange som hadde møtt opp for å få med seg kveldens debatt i Flekkefjord.

Styret i Sørlandet sykehus skal behandle saken torsdag 23. februar

