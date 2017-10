«Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke», skriver forfatteren i etterordet til boken «Drapene i Baneheia» som lanseres på torsdag.

Far til Lena Sløgedal Paulsen, Arne Bernt Paulsen, er svært oppgitt over boka som han bare har lest om gjennom VG.

– Dette er så galt som det kan bli. Skulle dette være sant, vil det være en rettshistorisk skandale. Det juridiske Norge vil aldri bli seg selv igjen. Men den andre muligheten er at boka skrives for å tjene penger på en sak som mange er opptatt av.

Paulsen sier til NRK at det er svært slitsomt for de pårørende til de to jentene at det stadig rippes opp i saken.

– Dersom dette ikke stemmer, er det også en skandale. Da gir han blaffen i pårørende. Saken er jo blitt prøvd gang etter gang uten at dommen er blitt rokket ved, sier han.

Videre sier han at han ikke tror det er kommen frem nye beviser i saken.

– Men hvis det gjør det, står ikke verden til påske.

– Anser saken som oppklart

Lena Sløgedal Paulsens mor, Klara Sløgedal, sier at hun for en tid tilbake fikk en forespørsel fra Bjørn Olav Jahr om hun kunne tenke seg å bidra i hans bok om Baneheia-drapene.

– Jeg avslo da å bidra fordi jeg anser saken som oppklart.

– Jeg har ikke lest boken, men ifølge avisene har jeg forstått at han vil komme med oppsiktsvekkende opplysninger. Hvis han i boken påstår at Viggo er uskyldig dømt så vil jeg for min del vise til at jeg fulgte rettssaken i to rettsinstanser og er overbevist om at dommen mot Viggo Kristiansen er korrekt.

Hun sier det er bra at folk har god rettssikkerhet, men at det er uheldig at forfattere skal tjene penger på å utgi denne type bøker.

– Jeg viser også til at Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet saken flere ganger og hver gang kommet til samme resultat.

– Sørgelig at de ikke kan la saken ligge i fred

Far til Stine Sofie, Jostein Sørstrønen ønsker ikke å kommentere boka, men sier til NRK at det er vondt at det igjen ripes opp i saken. Han sier det er sørgelig at de ikke kan la saken ligge i fred.

– SØRGELIG: Stine Sofies far, Jostein Sørstrønen syns det er sørgelig at saken ikke får ligge i fred. Her er han avbildet under datterens begravelse. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

– Men forfatteren mener at Viggo Kristiansen er uskyldig, og at Jan Helge Andersens forklaring ikke holder?

– Dette forholder jeg meg ikke til. Forfatteren er verken jurist eller dommer, sier Sørstrønen.

– Kunne ikke skrevet en bok bare for å selge den

Forfatter Bjørn Olav Jahr sier til NRK at han aldri kunne skrevet en slik bok, hvis han ikke var overbevist om at det han skriver er sant.

– Jeg kunne ikke gjort det bare for å selge en bok. Klart, det er mye bedre å feilaktig frikjenne noen enn å feilaktig dømme noen. Helt ærlig så finner jeg ingen bevis for at Kristiansen kan ha gjort dette, sier han.

Jahr sier at han ikke har snakket med Kristiansen eller Andersen.

– De har ikke ønsket å snakke med meg. Jeg har snakket mye med fetteren til Kristiansen, som har kjempet hans sak, og med hans advokater, sier han.

Jan Helge Andersen, som tilsto da han ble pågrepet, ble dømt til 19 års fengsel. Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring. Kristiansen har hele tiden nektet å ha noe med drapene å gjøre.