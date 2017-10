Forfatter hevder Viggo Kristiansen er uskyldig: – Det finnes ingen bevis mot ham

– Konklusjonen er at Jan Helge Andersen har drept begge jentene og at Kristiansen er uskyldig, sier Jahr til NRK.

Han sier han har gjennomgått alle saken dokumenter.

– Der finnes det ingen bevis som peker i Viggo Kristiansen sin retning, foruten Jan Helge Andersen sin forklaring. Jeg har brutt ned forklaringen til Jan Helge Andersen, og den er full av løgner.

– For meg er det en gåte at Viggo Kristiansen kunne bli dømt.

Jan Helge Andersen, som tilsto da han ble pågrepet, ble dømt til 19 års fengsel. Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring. Kristiansen har hele tiden nektet å ha noe med drapene å gjøre.

Peker på mobilbeviset

– Hvordan kan du være så sikker?

– IKKE SKYLDIG: – For meg er det en gåte at Viggo Kristiansen kunne bli dømt, sier forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr. Foto: NRK

– Hovedgrunnen er det såkalte mobilbeviset som viser at han har vært et helt annet sted, enn åstedet i løpet av den perioden ugjerningen har funnet sted. Det er det ingen tvil om. Han har kontakt med en basestasjon som tilhører hans eget hjem, mens jentene er drept et sted der det ikke er mulig å få kontakt med denne basestasjonen, sier Jahr.

Arvid Sjødin, advokaten til drapsdømte Viggo Kristiansen, krevde i fjor sommer at Baneheia-drapene måtte etterforskes på nytt.

Bakgrunnen var en ny rapport om den dømte kristiansanderens mobiltelefon opp mot basestasjoner.

Men statsadvokaten nektet å starte ny etterforskning etter å ha vurdert beviset.

– En total analyse

– Hva er det som er nytt i boken som ikke Gjenopptakelseskommisjonen ikke har tatt for seg?

– Det nye er en total analyse av hele saken hvor vi får presentert alle bitene

– Hvis man går tilbake og ser på hva det egentlig er Viggo Kristiansen ble dømt for, så er det faktisk ingenting annet enn Jan helge Andersens forklaring, og den er ikke sannferdig, sier han.

Han sier videre at det på ett tidspunkt er viktig å se på hele saken på nytt igjen å få den gjenopptatt.

– Hvorfor tror du at det er begått et justismord?

– Politiet gjør en god jobb i utgangspunktet fordi de finner et DNA-spor som åpenbart knytter Andersen til åstedet, de finner kjønnshåret hans på åstedet. Men derifra bestemmer de seg for at det må være to gjerningsmenn, men politiet har egne eksperter som tidlig går ut og sier at det er en gjerningsmann i denne saken. Jentene er drept på helt identisk vis, sier han.

– Sørgelig at de ikke kan la saken ligge i fred

«Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000. Viggo Kristiansen gjorde det ikke», skriver forfatteren i etterordet til boken «Drapene i Baneheia» som lanseres på torsdag.

– SØRGELIG: Stine Sofies far, Jostein Sørstrønen syns det er sørgelig at saken ikke får ligge i fred. Her er han avbildet under datterens begravelse. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Far til Stine Sofie, Jostein Sørstrønen ønsker ikke å kommentere boka, men sier til NRK at det er vondt at det igjen ripes opp i saken. Han sier det er sørgelig at de ikke kan la saken ligge i fred.

– Men forfatteren mener at Viggo Kristiansen er uskyldig, og at Jan Helge Andersens forklaring ikke holder?

– Dette forholder jeg meg ikke til. Forfatteren er verken jurist eller dommer, sier Sørstrønen.

Baneheia-saken Ekspandér faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De to ble funnet to dager senere.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. Saken fikk massiv medieoppmerksomhet i Norge gjennom flere år på begynnelsen av 2000-tallet. Andersen tilsto etter at han ble forelagt fellende DNA-bevis (et hårstrå fra åstedet). Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen, men han ble likevel dømt, hovedsakelig som følge av kameratens vitneutsagn. Kristiansen hevder fortsatt sin uskyld. Ada Sofie Austegard, mor til Stine Sofie Sørstrønen, opprettet Stine Sofies Stiftelse som følge av drapene.

Mor til Jan Helge Andersen, Berit Andersen, vil ikke uttale seg siden hun ikke har sett eller lest boka.

– Men vi skal komme sterkt tilbake når vi har lest den, sier hun.

«Fulle av usannheter og usannsynligheter»

I boken som kom ut på Pitch forlag, skriver forfatteren, som tidligere har skrevet bok om Birgitte Tengs-saken, at forklaringene til Kristiansens meddømte Jan Helge Andersen er «fulle av usannheter og usannsynligheter».

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. To menn ble dømt for drapene.