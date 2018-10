I sommer åpnet det som skal være landets flotteste og mest miljøvennlige bussanlegg i Kristiansand.

Men med kuldas inntog har røykskyer og vond lukt fra flere av bussene gjort at mange setter spørsmålstegn ved hvor miljøvennlige de nye bussene egentlig er.

– Det er skummelt å stå bak en av disse bussene i et lyskryss eller å gå forbi bussen, skriver Graciela Nilsen i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen mandag.

– Forstår godt at folk reagerer

Ole Bent Røiseland er distriktssjef i Scania, som har levert de nye bussene til selskapet Boreal. Røiseland er godt kjent med problemet, og har stor forståelse for at folk reagerer.

– Det skal ikke være slik. Vi beklager dette veldig sterkt, og jobber intensivt med å løse problemet.

Ifølge Røiseland kommer røyken fra en tilleggsvarmer som varmer opp motor og kupé når det er kaldt ute. De jobber med å rette feilen ved bussene det er snakk om, og skal være i ferd med å få bukt med problemet.

Røiseland understreker at de vurderer bussene som trygge både for sjåfør og passasjerer.

Ifølge Bjørn Eirik Tindvik luktet det svært ubehagelig av røyken som kom fra bussen. Foto: Bjørn Eirik Tindvik / tipser

Reagerer kraftig

De nye bussene drives av tilnærmet CO2-nøytralt biodrivstoff, og både Agder Kollektivtrafikk og Boreal har reklamert for at bussene er mer miljøvennlig enn noensinne.

Tross feilen som har oppstått, sier Røiseland at bussene fremdeles er mer miljøvennlige enn tidligere, da utslippene består av biodrivstoff. Den siste tiden har imidlertid flere reagert, og stilt spørsmål ved om dette er tilfelle.

– Det utslippet var ikke veldig miljøvennlig. Jeg tenkte at nå brenner det bak der, sier Bjørn Eirik Tindvik til NRK.

Han reagerte kraftig da han lørdag gikk forbi en rykende buss i Kristiansand sentrum. Ifølge Tindvik etterlot bussen også en svært ubehagelig lukt.

– Det var nesten som å være på et forbrenningsanlegg med søppel. Det luktet forferdelig og jeg fikk vondt for å puste.

De nye Boreal-bussene ble tatt i bruk i Kristiansand og omegn 19. juni i år. Foto: Andreas Tveit / NRK

– Dårlig leveranse

Regionleder Harald Vålandsmyr i busselskapet Boreal forstår godt at folk reagerer. Vålandsmyr mener det er ille at flere av bussene fremstår på denne måten.

– Det er ille at dette ikke er på plass. Dette er en dårlig leveranse fra Scania, sier han til NRK.

Vålandsmyr bekrefter at leverandøren tar problemet på alvor, og at de følger situasjonen fortløpende for å få bukt med problemet.

NRK har også vært i kontakt med Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk. Hun sier hun beklager situasjonen overfor passasjerene.

– Vi har snakket med Boreal, og føler oss trygge på at bussene rettes fortløpende ettersom problemene oppstår.

Siw Elisabeth Wiken i Agder Kollektivtrafikk beklager situasjonen, men tror problemene rettes snart. Foto: Fotograf: Stian Herdal