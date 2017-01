– Hørte stemmer i hodet som ba ham om å drepe

En 21 år gammel asylsøker er siktet for drapet som skjedde i en bolig i Lyngdal i fjor 31. juli.

Det var sent en søndag kveld at politiet fikk melding om at en mann lå skadet i boligen og både politi og ambulanse rykket ut. Mannen som ble drept var fra Marokko.

Drept med saks

Politiadvokat Hellek Rue ved Agder politidistrikt sier at den 44 år gamle asylsøkeren ble drept med saks.

Mannen som er siktet for drapet har oppgitt til norske myndigheter at han kommer fra Sudan.

Politiadvokat Hellek Rue. Foto: Lars Eie / NRK

– Han har ikke vært kjent for politiet eller helsevesenet før drapet, sier Rue til NRK.

Hørte stemmer i hodet

Den siktede mannen fra Sudan har tidligere bodd på asylmottak i Lyngdal, og kjente avdøde fra den tid. De var ifølge politiet venner. Sudaneren bodde på drapstidspunktet i Kristiansand og var asylsøker.

– Han mener han har hørt stemmer i hodet som sa han skulle ta livet av marokkaneren, sier Rue.

Den drapssiktede mannen er utredet av rettsoppnevnt psykiatere og de har konkludert med at han var psykotisk på gjerningstidspunktet. Dermed kan mannen ikke straffes for sine handlinger.

– Han har erkjent at han var på besøk og at han drepte 44-åringen, men han har ikke erkjent straffskyld, forteller politiadvokaten.

Den drapssiktede 21-åringen sammen med forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen. Foto: Odd Rømteland/NRK

Psykisk helsevern

Saken er ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten og videre til riksadvokaten. Påtalemyndigheten ønsker at mannen skal tiltales for drapet og at det blir tvunget psykisk helsevern.

Sveinung Søndervik Johnsen er 21-åringens forsvarer. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

– Han er fortsatt i varetekt, men vi ønsker å overføre ham til psykiatrien sier Rue.

Sveinung S. Johnsen er forsvarer for den 21 år gamle siktede mannen. Søndervik forstår ikke hvorfor mannen allerede ikke er overflyttet til sykehus.

– Det skulle de ha gjort umiddelbart etter rapporten som fastslår at han er syk. Men nå skjer dette kanskje i neste fengslingsmøte, sier Johnsen til NRK.

Gravlagt

Offeret, den 44 år gamle mannen, ble gravlagt i Marokko.

– Vi hadde problemer med å finne rett identitet fordi avdøde var registret med et annet personalia. Men ved hjelp av DNA og familien fant vi rett identitet, sier Rue.