– Han skrek at han skulle spore meg opp og ta meg

– Min automatiske reaksjon var å gå rett mot dem og vise fingeren. Jeg ba dem komme seg til h..... vekk fra nabolaget mitt, sier Steffan Strandberg.

Lørdag gikk han med sin sønn over gravlunden på Grim da de møtte på demonstrantene fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Steffan Strandberg ble truet med vold da han konfronterte nynazistene i Kristiansand lørdag.

– Jeg og min sønn gikk stille og rolig da vi møtte på 70 uniformerte personer fra den høyreekstreme gruppen. De kom bærende på flagg og hadde folk foran i toget som filmet oss, sier Strandberg.

Strandberg mener politikken disse folkene står for er helt forferdelig og opplevde situasjonen som truende. Det var derfor han konfronterte dem.

Nynazister demonstrerte i Kristiansands gater lørdag.

Deltakere fra demonstrasjonen filmet Strandberg og sønnen. Strandberg tror dette er for å skape frykt.

– Det er for at folk ikke skal stå opp mot dem. Ved å filme kan de lett identifisere hvem som gjør det.

Strandberg ba politiet gripe inn for å stoppe filmingen, men får i tilsvar at han må forlate stedet. Strandberg sier han slo til to av kameraene som filmet, og da er det noen fra gruppen som angriper ham. Politiet trår kjapt inn og stopper angrepet.

– Politiet ber meg da om å forlate stedet, men jeg rikker meg ikke. Å sende meg vekk fra mitt eget nabolag til fordel for en gruppe høyreekstremister blir helt feil, sier Strandberg.

Politiet ville unngå bråk

Bård Austad fra Agder politidistrikt bekrefter at de bortviste Strandberg. De sier han provoserte.

Politiet lot være å avbryte demonstrasjonen for å hindre farlige konfrontasjoner. De følgte opp demonstrasjonen hele veien for å forindre konfrontasjon mellom publikum og demonstrantene.

– Det lyktes vi med å gjøre, med to unntak. To forbipasserende endte opp i konfrontasjoner. De ble bortvist fra politiet for å unngå videre bråk.

Demonstrasjonen gikk gjennom en gravlund like utenfor Kristiansand sentrum.

– Han ene skrek til meg at han skulle spore meg opp

Etter hvert går Strandberg hjem, og møter to personer fra den høyreekstreme gruppen like utenfor huset sitt. Strandberg sier han reagerer, og ber dem komme seg vekk fra nabolaget.

– Han ene skrek til meg at han skulle spore meg opp og komme å ta meg.

Det er en reel voldstrussel påpeker Strandberg. Politiet var like ved og Strandberg sier de overhørte samtalen. Han er kritisk til at politiet ikke valgte å gjøre noe med mannens utspill.

– De burde arrestert ham, dette er en reel voldstrussel. Istedenfor ber de meg gå inn i huset mitt.

Han sier han ikke kommer til å anmelde opptrinnet fordi han ikke har navnene på dem som truet.

Åpent brev til Furre

I et åpent brev på sosiale medier og til ordfører Harald Furre forteller Strandberg om situasjonen han endte opp i med høyreekstremistene lørdag.

Strandbergs brev til ordføreren.

Harald Furre har lest brevet og sier til NRK at det hele er svært uheldig. Nordfront er ikke ønsket i Kristiansand understreker Furre. Han skjønner veldig godt at folk tar til motmæle.

– Jeg synes vi skal ha en gjennomgang i forbindelse med Nordfronts demonstrasjon i politirådet etter sommerferien avslutter han.