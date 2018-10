– Hadde jeg ikke hatt hjelm, hadde jeg vært relativt grønnsak

– Jeg fikk et såpass hardt treff i hodet at jeg mistet helt pusten, forteller Christopher Alfredsen Larsen (26) fra Vennesla.

For et par uker siden, mistet hobbysyklisten kontroll over sykkelen sin under et hopp i Drammen, og kjørte rett inn i et tre.

– Jeg hadde hoppet en gang, og «naila» det fullstendig. Så skulle jeg prøve igjen, og det var da det gikk galt, forteller 26-åringen til NRK.

– Jeg lå og vred meg i smerte. Det gjorde ti ganger mer vondt enn det ser ut som i videoen.

– Jeg slo pusten ut av meg da jeg traff treet, sier Christopher. Her ligger sørlendingen forslått og mørbanket på Drammen sykehus. Foto: Privat

Takker hjelmen

Etter ulykken ble Christopher sendt rett inn på traumeavdelingen på sykehuset der 10–15 personer stod klare for å ta full sjekk av 26-åringen.

– Jeg fikk smerter i ryggen og nakken, deretter begynte jeg å miste følelsen i lillefingeren, så ringfingeren, sier sørlendingen.

Men takket være hjelmen stod ikke livet til Christopher i fare, og lammelsene gikk etter hvert bort.

Det kunne gått mye verre.

– Jeg har hatt veldig flaks, for av synlige skader fikk jeg kun et skrubbsår og en splittet tånegl.

Sykkelen til 30 tusen kroner vil koste 20 tusen å reparere. Før Christopher kan sette seg på sykkelen igjen, må han spare litt penger. Foto: Privat

Oppfordrer folk til å sykle, på tross av skader

– Alt har en risiko, men her må man ta sine forbehold, sier arrangementsansvarlig i Norges Cykleforbund (NCF), Cato Karbøl.

NCF oppfordrer folk til å sykle, på tross av skadene man kan få.

– Vi er glad for at det er aktivitet rundt downhill og stisykling.

Men han trekker frem at de gjerne skulle sett at det var flere som deltok i konkurranser.

– Vi oppfordrer utforsyklister å delta i konkurranser og organisert opplegg, for å få læring og erfaring derfra.

NCF mener det er med på å forhindre slike stygge ulykker.

– Jeg ble bitt av basillen

– Hjelmen er fortsatt hel, men felgen og rammen på sykkelen ble ødelagt. Skadene på sykkelen vil koste ham 20 000 kroner å reparere, forteller han.

Christopher er likevel klar på hva han skal spare penger til, uten tvil en ny sykkel.

– Det er som alle andre sporter. Har du fått en trøkk så må du komme deg tilbake igjen. Hvis ikke blir du for redd og klarer du ikke komme deg tilbake igjen.

Christopher har et mål om å være tilbake på sykkelsetet ved sesongstart til våren.