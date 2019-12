Litt før klokken to natt til mandag kom de første meldingene om tekniske problemer på linja mellom Gjerstad og Nelaug i Aust-Agder.

Det var en skadet kjøreledning som førte til full togstans på Sørlandet.

Et halvt døgn senere melder Bane NOR at Sørlandsbanen er åpnet igjen, men at passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger.

Togpassasjerer må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR.

– Ingen informasjon

Flere passasjerer er misfornøyde med det de mener er manglende informasjon fra Go Ahead Nordic Norway. Det britiske selskapet tok nylig over drifta på Sørlandsbanen.

– Det har ikke vært noe informasjon, sier togpassasjer Marie Helle.

Hun skulle fra Stavanger til Oslo. På togstasjonen i Kristiansand ble hun sendt med buss videre til Gjerstad.

På Vegårshei ble Lina Kristina Tveit og faren Arne Lindtveit også møtt med forsinkelser.

– Det er dårlig service, mener Lindtveit.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Forsinkelser

Togselskapet Go Ahead beklager forsinkelsene.

– Det er beklagelig for våre passasjerer og vi gjør alt vi kan for å få reisende fram med buss og taxi, sier presseansvarlig Ove Jakobsen i Go Ahead Nordic Norway.

– Det blir forsinkelser og noe forlenget reisetid.

Jakobsen understreker at eventuelle innstillinger og forsinkelser skal være annonsert inne på den enkelte togreise på nettsiden deres.

– Hvis du hadde gått inn på det toget du skulle kjøre, ville det ha kommet opp at det var alternativ transport mellom Kristiansand og Gjerstad, svarer Jakobsen.

– Alle skal få tilbud om taxi eller buss, legger han til.

Odd Inge Johansen mener informasjonen fra Go Ahead har vært altfor dårlig. Han venter på togstasjonen i Gjerstad. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ventet i flere timer på perrongen

Paul See skulle ta toget fra Kristiansand til Oslo klokken kvart over to i natt. Det endte opp med at han måtte vente i flere timer på perrongen.

Rundt klokken 04.45 kom det taxier for å hente See og medpassasjerene som skulle til Oslo.

Marie Helle skal fra Stavanger til Oslo. - Det er alltid like irriterende å bytte fra tog til buss, sier hun. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Det var fullstendig kaos, og ikke noe informasjon i det hele tatt, sier han.

See skulle videre til Kristiansund via Oslo. Med forsinkelsene på Sørlandet, måtte han booke om og kjøpe nye billetter.

– Det ble dyrt, og jeg har ikke noe tro på at jeg får pengene igjen, sier han oppgitt.

Sørlandsbanen Ekspandér faktaboks Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. Det er 45 stasjoner og holdeplasser med persontrafikk. Driftes av Go-Ahead Nordic. De tok over driften fra Vy (tidligere NSB) 15. desember 2019. Sørlandsbanen følger en indre trasé over Kongsberg, Bø i Telemark og gjennom Indre Agder fram til Kristiansand. Videre vestover går banen på tvers av de mange dalførene i Vest-Agder før den kommer ut til kysten i Egersund og går over Jæren nordover til Stavanger. Kilde:Bane Nor

Jobber på spreng

Togskinnene mellom Gjerstad og Kristiansand er ventet å åpne igjen i ettermiddag.

Det pågår nå arbeid for å utbedre kjøreledningen mellom Vegårshei og Skorstøl i Aust-Agder: