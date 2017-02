17-åring dømt til to års fengsel for dyremishandling

Ett år av straffen gjøres betinget av hensyn til guttens unge alder. 17-åringen må dermed sone ett år i fengsel.

Totalt er 17-åringen dømt for 41 kriminelle forhold, som også inkluderer vold mot en saueeier og en ansatt i barnevernet.

Ble hindret fra å mishandle

Gutten fortalte i retten at han slo den kvinnelige saueeieren med en brøytestikke fordi hun hindret han i å mishandle sauen hennes. Kvinnen fortalte i retten at hun ble slått en rekke ganger og at hun trodde hun skulle dø.

Her bærer politiet bort de drepte dyrene fra kirketrappen i Søgne. Foto: Nicolai Prebensen / N247

– En fengselsstraff er etter rettens oppfatning de rammene tiltalte per i dag trenger for å avstå fra å begå nye alvorlige kriminelle handlinger, heter det i dommen.

Gutten erkjente straffskyld da han møtte i retten.

Han har en lang historie når det gjelder å mishandle dyr. I retten fortalte han at det begynte med frosker og ormer, men etter hvert gikk det over til litt større dyr.

– Tiltaltes handlinger mot dyrene bærer preg av at han har en glede av å påføre dyrene smerte, og at han ønsker at smerten skal vare lengst mulig slik at tiltalte i størst mulig grad får en egen nytelse av mishandlingen, skriver tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i dommen.

I dommen går det fram at deler av mishandlingen ble filmet.

Opplevde ekstrem smerte

Et sakkyndig vitne fra Veterinærinstituttet opplyste i retten at hun aldri tidligere har vært borti så ekstrem form for dyremishandling og at dyrene må ha opplevd ekstrem smerte.

17-åringen er dømt for å ha begått grov vold mot en ilder, fire kaniner, to hamstere, en vaktel og flere padder. Alle dyrene ble mishandlet og til slutt drept.

Det er foreløpig ikke kjent om dommen ankes.