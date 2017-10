Utlendingane valfartar til norske campingplassar som aldri før

Cecilie Sunde står midt i vask og sjekk av hytte nr. 5 på Oldevatn Camping når NRK kjem innom. Vanlegvis stenger ho første oktober, men i år slutta ikkje turiststraumen som vanleg

– Det har vore ein heilt fantastisk sommar, over all forventning, seier vertinna.

Ho driv campingplass i fylket med nest størst vekst av alle. I Sogn og Fjordane auka utanlandske overnattingar med 12 prosent og norske campingovernattingar auka med 19 prosent. Berre Nordland gjer det betre.

Draghjelp frå tyske og nederlandske NAF

2017 vart året då norske turistar brukte campingplassane mindre, men næringa fekk likevel ein god sesong då særleg tyskarar og nederlendarar har brukt campingplassane flittig, med over 860.000 overnattingar til saman. Avdelingsleiar Jan-Henrik Larsen i NHO camping, forklarar det med målretta marknadsføring.

– I tillegg har søsterorganisasjonen til NAF i desse landa anbefalt Norge. Dei har fleire millionar medlemmar, så det betyr mykje når dei set fart og vil reise nordover, seier Larsen.

Årsaka til at enkelte regionar gjer det betre enn andre, skuldast at dei har det turistane kjem for å sjå, meiner Larsen.

– Vi har marknadsført mykje fjord og fjell, og det betyr at det også er det dei ønskjer å oppleve.

OFTE I OLDEN: Kåre Antonsen og kona har hatt bubil i to år, og reiser ofte til Olden. I sommar var også barnebarnet Erik med på ein av turane. Foto: Privat

Fått auga opp for eige land

Ein av gjestene på Oldevatn Camping i sommar, har vore Kåre Antonsen og kona, frå Ålesund. Ein av rekordmange som har skaffa seg bubil siste åra.

– Vi fann ut at det var på tide å sjå meir av Norge, ikkje berre reise til Syden. No har vi hatt bubil i to år, fortel Antonsen.

I sommar køyrde dei Stryn, Olden, Sogndal, Lærdal og Flåm, før turen gjekk austover. Antonsen trur kanskje prisnivået gjer at fleire vel camping.

– Og så er campinglivet fritt og fint og det utruleg mykje fine folk som driv campingplassar i Norge, ein føler seg velkomne, seier Antonsen.

Overnattingar på camping i fylka Utviklinga i camping-Norge 2016 2017 Endring Østfold 349873 315830 -9.73% Hedmark 255060 258061 1.18% Oppland 586409 548758 -6.41% Buskerud 340777 310040 -9.02% Vestfold 599978 505268 -15.9% Telemark 384765 391657 1.79% Aust-Agder 386276 367042 -4.97% Vest-Agder 220781 215330 -2.46% Rogaland 183806 198318 7.9% Hordaland 256326 247881 -3.29% Sogn og Fj. 318383 366270 15.04% Møre og R. 302804 337818 11.55% Sør-Trøndelag 220477 220808 0.15% Nord-Trøndelag 154177 156948 1.79% Nordland 295890 363485 22.84% Troms 119305 134846 13.03% Finnmark 80719 110592 37.01% Tala syner totale tal for overnatting på campingplassar i Norge, utanom Oslo og Akershus, uavhengig av kvar gjestene kjem frå.

2018 er allereie fullbooka

Når Cecilie Sunde skal summere opp sesongen må ho til alle verdshjørne.

– Vi har veldig mange sunnmøringar med bubilar, helgeturistar, men vi har også svært mange frå Saudi- Arabia og Kina. Det er ifrå alle nasjonar.

Snart ventar ein etterlengta ferie også for dei som driv ein ferieplass. Batteria må laddast til 2018-sesongen.

– Vi har veldig lange ventelister på dei som ønskjer fast plass til vogner. Hyttene er allereie fylt opp for neste sesong. Vi har meir bestillingar inne no, enn kva vi hadde i februar i år. Det er veldig bra, seier Sunde.