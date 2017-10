«All time high» for bobilsalget

Flere nordmenn enn noen gang kjøper bobiler og campingvogner, melder forhandlerkjeden Ferda i en pressemelding onsdag. Antall nyregistreringer har hittil i år passert totalresultatet for 2016.



– Sett i lys av at også fjoråret ble et rekordår for bransjen, er utviklingen enda sterkere enn vi hadde forventet, sier konsernsjef Bengt Heggertveit i Ferda.



Etter utgangen av september er det i år registrert 3 200 nye bobiler og 2 661 campingvogner her i landet, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). For hele fjoråret var tallene henholdsvis 3 052 og 2 607. Heggertveit tror salgstallene vil øke med noen hundre når året er omme.

– Et fantastisk godt år

Salgssjef Fred Karlsen ved Askjems Camping-Center i Tønsberg kjenner seg igjen i rekordtallene. De har vært i bransjen i 48 år.

– Vi har så langt et fantastisk godt år bak oss. Vi kan faktisk snakke om «all time high» når det gjelder salg av bobiler, sier Karlsen.

Han tror det er flere årsaker til dette.

– Den ene er at bobil tiltrekker seg nye kjøpergrupper. Vi ser nærmest daglig at det kommer helt ukjente folk inn til oss som har lyst til å bli bedre kjent med hva en bobil er.

I tillegg ser salgssjefen en del som bytter til dyrere biler.

– Gjennomsnittsprisen på bilene våre har økt ganske betraktelig. Folk som bytter ut båt og hytte, samt det at man kjøper dyrere biler, er faktorer som gjør at både antall solgte enheter og vår omsetning har en veldig hyggelig utvikling.

Turist i eget land

Karlsen forteller at det tradisjonelt har vært pensjonisten som har kjøpt bobil, men det merker de en endring på nå.

– Barnefamilier er et stadig større innslag hos oss, og også ektepar med barn som har flyttet ut som ser at de kan prioritere tiden litt annerledes. Da ser man at bobil gir dem en enorm frihet og mange muligheter.

Spania, Kroatia og Tyskland er klassiske valg for den norske bobilturisten i utlandet, men ifølge Ferde legger tre av fire bobilferien til Norge.

– De klassiske norske reisemålene er veldig populære. I år har vi inntrykk av at nesten alle har kjørt i kø til Lofoten, sier Karlsen.

– Trenger overnattingsplasser

Ottar Lere, som er leder i Norsk Bobilforening region øst, tror det er flere grunner til at salget øker.

– Vi har lav rente, det har vært et par dårlige somre for båtfolket og det er mange som vil kjøre rundt i det fine landet vårt.

Lere håper det økte salget kan føre til at flere legger ting til rette for bobilturister.

– Det handler om å få overnattingsplasser i nærheten av tettsteder.

Han spår at salget kommer til å fortsette å øke i noen år før det flater ut.

– Det er mange som er interesserte. Jeg tror ikke dette stopper med det første.