Slik kjem du deg ut av ein brennande tunnel

Gunnar Deinvold Jensen har forska på trafikksikkerheit og tunnelbrannar. Foto: NRK

– Stresset aukar og orienteringssansane kan slå ut. Med mykje røyk kan det vere vanskeleg å sjå lenger enn ei armlengde og å vite kva retning som er kor, seier Sintef-forskar Gunnar Deinvold Jensen.

Kvart år vert det i gjennomsnitt registrert 25 brannar i norske tunnelar. Dei fleste utan store konsekvensar, men enkelte gongar kan følgjene bli dramatiske. Slik som i Fjærlandstunnelen måndag.

Derfor kan det vere lurt å reflektere over kva ein må gjere, før ein hamnar i ein slik situasjon.

Varsle, sløkke eller evakuere

Jensen legg vekt på at ulike tunnelar kan ha ulike evakueringsmoglegheiter. Tunnelar med to løp der trafikken går i kvar si retning har ofte naudutgangar over i det andre løpet, der røyk ikkje kan trenge gjennom. Slik er det ikkje i mange av tunnelane på vestlandet som berre har eit løp.

Det viktigaste er uansett å få varsla om brann, forsøke å sløkke brannen eller evakuere dersom det ikkje er mogleg.

Dette er ekspertane sine råd:

Dette skal du gjere ved brann Ekspandér faktaboks Generelle reglar ved brann eller røyk i tunnel: Legg merke til namn og lengde på tunnelen, slik at du kjenner til kva tunnel du køyrer inn i.

Køyr aldri inn i ein tunnel som er stengt med bom eller raude lys.

Bruk naudtelefonane i tunnelen for å varsle. Vegtrafikksentralen vil då kunne sjå kvar du befinn deg.

Bruk brannsløkkingsapparat som du finn i tunnelen ved brann. Då vert brannalarmen utløyst på vegtrafikksentralen. I ein eit-løpstunnel der trafikken går i begge retningar: Vurder situasjonen, om mogleg snu og køyr ut av tunnelen.

Varsle møtande trafikk.

Varsle vegtrafikksentralen gjennom naudtelefon på utsida.

Er det for farleg å snu og køyre ut, slå av bilen, men la nøklane stå i. Forlat bilen på sidan av vegen. Naudblink kan setjast på. Kom deg til utgangen. I ein to-løpstunnel der all trafikk går i same retning i kvart løp: Forlat bilen og kom deg til nærmaste naudutgang. Ikkje snu og køyr tilbake i bilen, dette kan medfører fare.

Varsle via naudtelefon

Naudutgangen leiar deg inn i ein gang som går mellom dei to tunnel-løpa. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet Kjelde: Trygg Trafikk og politiet i Bergen.

RØYKUTVIKLING: Slik bevegar røyken seg i ein tunnelbrann. Først vil røyken trekke oppover før den fell ned og fyller heile tunnelløpet. Foto: GRAFIKK/Marco Vaglieri / NRK

Bli sitjande eller evakuere frå bilen?

Det blir gitt ulike råd om kor vidt ein bør forlate bilen eller bli sitjande og vente på berging. I utgangspunktet er det sjølvbergingsprinsippet som gjeld, i tråd med den norske tunnelsikkerheitsforskrifta.

– Dei som er nærmast og ser brannen kan sjå om det er mogleg å køyre forbi, medan dei som er bak berre opplev dette som ei kø. Slik som skjedde i Gudvangatunnelen, der fleire stod fast, forklarer Jensen.

I bilen kan ein verte skjerma for røyk ei periode, men det er viktig å kome seg unna dersom situasjonen utviklar seg eller ein ikkje har kontroll over kva som brenn.

– Vi har eksempel der det har vore tankbilar som har tatt fyr, og drivstoff har rent utover i tunnelen. Det kan også vere anna materiale i brann som skapar giftig gass. Då gjeld det å kome seg raskast mogleg ut.

– På veg ut bør ein dekkje til ansiktet eller halde seg lågt der det er mest oksygen. Røyken er varm og går oppover, forklarer Leif Linde, fungerande brannsjef i Bergen.

Likevel er det ikkje alle brannar ein treng å evakuere frå.

– Ein vanleg bilbrann er som regel raskt over og utgjer ikkje stor fare for andre enn dei som er nærmast.

Det er viktig å få eit visst overblikk skal ein avgjere kor vidt ein bør evakuere.