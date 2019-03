Det er særleg to sjukeheimar som Pasient- og brukarombodet har hatt fokus på dei siste åra. Den andre sjukeheimen ligg i Vågsøy kommune. Ombodet har sidan 2016 motteke historier om mangelfull samhandling og dårleg kommunikasjon mellom tenesteytarar og pasient eller pårørande. Eit fellestrekk i fleire historier er mangelfull informasjon og høve til medverknad samt at spørsmål vert avviste. Ombodet handsamar rundt 400 førespurnader kvart år. Sjølv om tala frå Vågsøy i seg sjølv er små, erfarer vi at sakene frå denne kommunen over tid skil seg frå andre kommunar på dette området. I perioden 2016 til 2018 har ombodet handsama 12 saker som gjeld kort- og langtidsplass på sjukeheimen.

Det er viktig å vera merksam på at ein rapport frå pasient- og brukarombodet ikkje gjev eit fullstendig bilete av drifta i ein kommune. Dei som har hatt gode pasientopplevingar har ikkje hatt behov for å be om hjelp frå pasientombodet. Desse historiene kjem difor ikkje fram gjennom vårt arbeid. Vår tilbakemelding er såleis ikkje ein statusrapport om heile drifta på sjukeheimen, men er viktige for å kartlegge risikoområde.



Alarmsystem ute av drift Ringesnora til ein pasient på sjukeheimen i Vågsøy vart fråkopla på nattevakta ved fleire høve. Nokre gonger vart snora klipt av om kvelden, og så knytt på igjen om morgonen. Dette vart freista halde skjult for pårørande og pasient. Pårørande spurde pleiarane på dagtid om kvifor alarmsnora ofte var klipt over og knytt saman igjen. Det hadde ikkje pleiarane noko svar på. At ringesnora vart fråkopla om natta vart ikkje avslørt før pårørande ein kveld kom på besøk til pasienten. Ytterdøra var låst om kvelden, men tilfeldigvis var det nokon ved døra som slapp pårørande inn. På denne måten kom pårørande inn på avdelinga utan å måtte ringe til nattevaktene. Nattevaktene var difor ikkje førebudd på at pårørande kom på besøk. Når pårørande kom inn i gangen freista ein tilsett å skunde seg inn på rommet til pasienten før pårørande rakk fram. Ringesnora hadde blitt fråkopla av den tilsette. Den tilsette rakk ikkje å kople på igjen ringesnora før pårørande kom inn på rommet til pasienten og opplegget blei avslørt. Den tilsette har erkjent hendinga. Det viste seg at ringesnora hadde vorte fråkopla fordi pasienten nytta alarmen mykje.

Ved fleire høve bad pårørande leiinga om å kartlegge omfanget av det som hadde skjedd, og kor mange av nattevaktene som hadde vore involvert i denne praksisen. Pårørande opplyser at hen fekk til svar at «vi er ikkje politi» og at sjukeheimen ikkje hadde funne ut av omfanget.

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn i saka. Fylkesmannen har konkludert med at «personalet (har) løyst utfordringa med den hyppige bruken av ringeklokka med å ta frå pasienten høve til å tilkalle hjelp. Hendingane pågjekk over tid. Hendingane med fråkopling og avklipping av ringesnora vart ikkje registrerte som avvik eller dokumenterte på anna vis. Problemstillinga var likevel kjend for leiinga.»

«Det er ikkje forsvarleg verksemd å ta frå pasienten høve til å tilkalle hjelp. Verksemda sikra ikkje at pasienten alltid hadde nødvendig tilgang til varslingssystemet slik at X kunne få kontakt med personalet ved behov.» 1

Fylkesmannen bad kommunen om å gå gjennom saka for læring og betring av rutinar.

Fylkesmannen viste til at fråkopling av ringesnora pågjekk over tid. Sjukeheimen på si side har berre erkjent at ringesnora vart fråkopla den eine gongen ein tilsett vart teken på fersk gjerning.

Pårørande fortel at sjukeheimen ikkje tok kontakt om saka i etterkant av Fylkesmannens konklusjon. Pårørande fekk ingen informasjon frå kommunen om korleis dei kom til å følgje opp den uforsvarlege praksisen som Fylkesmannen hadde påvist. Dette var særleg viktig sidan pasienten framleis budde på sjukeheimen, og omfanget av å kople frå alarm var større enn det sjukeheimen hadde erkjent. Ombodet bad difor Fylkesmannen krevje ei slik orientering frå kommunen, slik at pasient og pårørande fekk svar på sine spørsmål.

For at eit tilsyn skal ha effekt må den etaten som vert granska ha interesse av å arbeide med kvalitetsbetring. Dersom denne føresetnaden manglar, vil påpeikt svikt frå Fylkesmannen ha liten læringseffekt i ein kommune. Aktiv bruk av pasienterfaringar i forbetringsarbeid er også å vise at pasienterfaringane vert tekne på alvor. Pasientar og brukarar seier i frå om svikt nettopp fordi dei ønskjer å bidra til kvalitetsbetring. Då er det også viktig at pasient og pårørande får tilbakemelding om korleis tenestene skal ta lærdom av svikten.

I denne saka fortel pårørande at ein vart møtt med taushet frå sjukeheimen etter at tilsynet vart avslutta og alvorleg systemsvikt var stadfesta. Pårørande fortel at det framleis ikkje er gitt noko tilbakemelding frå sjukeheimein på korleis/om dei har kartlagt omfanget av alarmfråkopling for å førebygge liknande hendingar med alarmsabotasje. Denne handteringa gir det inntrykket at kommunen ikkje tek pasientopplevinga eller vedtaket frå Fylkesmannen på alvor eller ønskjer å nytte dette i sitt kvalitetsarbeid.