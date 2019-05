Rabies-saka: Kvinna jobba på sjukehuset der ho døydde

Det stadfestar Helse Førde onsdag ettermiddag.

– Familien har det tungt, seier smittevernlege Jens Eikås i Fjell kommune.

Han er også utnemnd til familien sin talsperson.

– Eg vil avlaste trykket på familien, sånn at dei får mest mogleg ro og fred.

Kvinna døydde åtte dagar etter at ho vart innlagd på Førde sentralsjukehus. Det er første gongen på over 200 år at eit menneske har vore rabiessjuk på fastlandet i Noreg.

– Det å miste eit nært familiemedlem så brått og så uventa er jo ei tung påkjenning, seier Eikås.

Ho var i 20-åra og vart biten av ein hund på reise i Søraust-Asia for om lag to månader sidan. Ho var frå ein liten stad i Fjell kommune.

– Folk veit jo gjerne kven dei fleste er, og dermed så er det klart at det pregar området i betrakteleg grad, seier Eikås.

Krisestab

Kommunen har sett inn ressursar for å hjelpe familie og pårørande. Det er fleire dagar sidan dei sette krisestab.

– I praksis så betyr det å opne for eit psykososialt team i kommunen. Det er nok den funksjonen som blir mest nytta, seier Eikås.

– Psykolog og legar blir tilgjengelege for dei, seier han.

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy opplyser om at kommunen blei varsla av Helse Førde tysdag morgon.

– Vi har mobilisert eit kriseteam. Pårørande skal få all hjelpa dei treng, og kommunen skal stille opp så langt vi kan, seier Bjorøy, og held fram:

– Dette er ei ung kvinne som har gått på både barne- og ungdomsskule i kommunen.