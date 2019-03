Politiet: Kvinna var verge – svindla bror sin for 600.000

Kvinna frå Sogn var i fleire år verge for den eldre broren og politiet ho grovt utnytta tilliten ho hadde fått.

Frå 1. januar 2010 til 15. november 2016 gjorde ho uttak, overføringar og varekjøp frå broren sine kontoar med til saman 598.300 kroner, heiter det i tiltalen.

Pengane skal ho ha brukt som sine eigne, meiner påtalemakta.

Skal forklare seg

Det er sett av to dagar til rettssaka og det skal førast fleire vitne. Blant vitna er andre nære familiemedlemer.

Forsvarar for kvinna er Per Kjetil Stautland er forsvarar for kvinna. Han vil ikkje kommentere detaljar i tiltalen.

– Ho vil forklare seg for retten onsdag, så får vi sjå, seier Stautland til NRK tysdag kveld.

– Tillitsbrot

Aktor i saka, politiadvokat Ronny Iden, slår fast at det er ei alvorleg sak på fleire måtar. Både fordi det er ein stor sum pengar og fordi kvinna var verge.

– Dette er eit alvorleg brot på den tilliten som vergemål byggjer på, seier Iden til NRK.

Tidlegare kunne privatpersonar vere verge for nære familiemedlemer. Etter den nye vergemålslova er det fylkesmannen som oppnevner ein nøytral person som verge.