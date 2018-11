Ny forsking: Bygda har dei tyngste soldatane

– I byane er det gjerne meir opptekne av å følgje trendar, og det er sikkert eit større press på å halde seg slank. Når dei går ute på gata er dei jo omgitt av reklame heile tida.

Det trur Kristine Strøm som går tredje året ved Firda vidaregåande skule på Sandane i Sogn og Fjordane.

KJAPPE MÅLTID: Håkon Fjellestad og Kristine Strøm vedgår at hybellivet av og til byr på raske måltid om tida ikkje strekk til eller ein sit åleine. Foto: Benedikte Grov / NRK

NRK møter henne i kantina saman med ein annan tredjeklassing, Håkon Fjellestad. Begge er elevar ved skulen der TV-serien «Lovleg» vart spela inn.

Dei to er ikkje overraska over at ny forsking syner ein aukande BMI hos ungdom frå bygda som møter på sesjon hos forsvaret.

– Hybellivet kan vere usunt

– Her på bygda er det store avstandar. Det betyr at vi i større grad må køyre bil eller buss. I byane syklar og går dei kanskje meir, trur Fjellestad.

Begge er opptekne av å ete og leve sunt, men vedgår at det ikkje alltid er like enkelt.

– Det er mykje som skjer, så det er ikkje alltid ein rekk å ete frukost eller middag. Det vert ofte raske løysingar, fortel Fjellestad.

Ny rapport: – Store skilnader

– Det er ein tendens at bygdefolk er tyngre enn folk i byane, seier professor John Roger Andersen ved Senter for helseforsking i Førde.

Ein ny rapport som dei har laga viser gjennomsnittleg BMI hos ungdom som møter på sesjon.

BMI Ekspandér faktaboks BMI (body mass index) er ein modell som tar utgangspunkt i kor høg du er, og kroppsvekta i forhold til den. Normalvekt er mellom 18,5 og 25, undervektig er under og overvekt er over dette. Matematisk er det ein ganske enkel formel, det er kroppsvekta delt på høgda, gonga med seg sjølv.

– Vi ser at det er store skilnader. Dei fylka som ligg lengst unna store byar, og som har færrast store tettstadar, har flest tilfelle av overvekt, seier Andersen til NRK.

SER TENDENS: Professor John Roger Andersen. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Haakon Eduard Meyer, kan fortelje om liknande funn.

– Anna forsking syner og at folket på landsbygda tenderer til å vere litt tyngre enn befolkninga i byane. Dette har vi sett over ei rekke år og i ulike aldersgrupper.

Prosent av overvektige på sesjon Fylke Ungdommar med overvekt/fedme på sesjon i prosent (2014-2017) 1 Finnmark 31.4 2 Nordland 27.9 3 Sogn og Fjordane 26.7 4 Troms 26.7 5 Hedmark 26.1 6 Møre og Romsdal 25.7 7 Aust-Agder 25.4 8 Oppland 25.3 9 Østfold 25.1 10 Telemark 24 11 Trøndelag 23.7 12 Hordaland 23.1 13 Vest-Agder 23.1 14 Buskerud 22.3 15 Vestfold 21.5 16 Rogaland 21.1 17 Akershus 17.8 18 Oslo 16.3

(Kjelde: FHI)

BMI-skalaen: Ekspandér faktaboks BMI under 18,5 - Undervekt BMI 18,5-24,9 - Normalvekt BMI 25-29,9 - Overvekt BMI 30-34,9 - Fedme klasse I

– Auka BMI kan vere ei hindring

Årets HUNT-rapport har ført til diskusjon om det er rett å kalle det overvekt når kroppsmasseindeksen (BMI) ligg mellom 25 og 30. Rapporten viser nemleg at heile 7 av 10 vaksne nordmenn er overvektige på BMI-skalaen.

– Kan overvekt vere ei hindring for unge menneske som ynskjer å tenestegjere i forsvaret?

– I den grad overvekt er ein faktor som påverkar fysisk form, så kan det vere ei hindring. Tal frå USA viser at talet på unge som vert stempla som ikkje-tenestedyktig er aukande, og det er knyta til fedme, svarar Andersen.

– Rekrutterer dei best eigna

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, oberstløytnant Vegard Finberg, fortel at dei har eit nyansert syn på BMI.

SER STØRRE BILETE: Oberstløytnant Vegard Finberg. Foto: Forsvaret

– Frå Forsvarets side er det viktigaste at vi kan rekruttere dei som er best eigna. BMI vil berre vere ein av mange indikatorar som vil spele inn i utveljingsprosessen.