Nøgd med formelbil-testen

Håvard Hallerud frå Førde som satsar på formelbil, har no gjennomført to dagar med testkøyring i Sverige. 20-åringen som tidlegare har køyrt gokart, seier han blir meir og meir komfortabel. – Det er mykje lære og nivået er bra, men som nybyrjar sleit eg litt med å holde følge, seier Hallereud som køyrer for Team Greenpower. Sesongstarten i Formula Nordic er første helga i mai.