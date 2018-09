Farevarselet gjeld for Vestlandet, og måndag syner prognosen at det er Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som vil få den sterkaste vinden, og varsel om fare på gult nivå.

Vinden kjem frå sørvestleg retning og vil gå nordover på torsdag, der det er venta liten storm på kysten av Trøndelag.

Denne veka kjem Noreg til å få smake på restane av den tropiske stormen «Helene» med kraftig vind og høge temperaturar.

Hissig dame på veg

«Helene» har dei siste dagane herja ute i Atlanterhavet. No er den hissige dama i ferd med å passere dei britiske øyane der ho har stø kurs mot norskekysten.

– I løpet av dei næraste dagane vil ho gi oss mykje vêr i store deler av landet. På onsdag vert det mykje vind, spesielt på Vestlandet. Då kan vindstyrken kome opp i liten eller full storm på kysten. I tillegg vil det regne jamt og trutt. Det blir med andre ord typisk haustvêr, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Sommar i september

Men den første smaken av «Helene» får vi alt på tysdag då Gislefoss lovar temperaturar på opp mot 20 grader i ytre strok fleire stader på Austlandet, Sørlandet og Vestlandet. Også onsdag vil verte ein varm dag.

– 20 grader i september er jo ikkje uvanleg, men det er jo greitt å ta med seg for dei som er veldig glad i sommar og som har lyst til å halde på shortsen litt lenger, seier Gislefoss.

– Hald på shortsen

Kanskje bør du halde på shortsen om prognosane til Gislefoss og kollegaene hans slår til for fullt.

– Dette er jo ein vanleg hauststorm slik det ser ut no. Men det kan jo vere lurt å feste lause gjenstandar som trampolinar då vindstyrken absolutt har potensial til å flytte på ting. Vinden kjem frå sør, så det er jo ikkje den verste retninga, meiner meteorologen.

«Helene» byr ikkje berre på varme og vind. Fullasta med væte, må vi også bu oss på at ho kjem til å vatne store deler av kongeriket med raus hand. 50-60 millimeter kvar dag på Vestandet.

– Dette er jo mengder Vestlandet toler, men når det regnar over mange dagar vil jo naturen seie stopp til slutt, men førebels har vi sagt at dette toler vi.

– Kan verke som vi vert straffa

Hausten har jo starta rimeleg vått mange stader i landet.

– Det kan jo nesten virke slik at no vert vi straffa for den tørre sommaren, men statistikken fortel oss at det nødvendigvis ikkje er slik. Det at vi har hatt ein tørr sommar betyr ikkje at vi får ein kjempevåt haust. Vi har rett og slett statistikk på både det eine og det andre.

Elles er det austlendingane som slepp billegast unna også denne gongen.

– Det ver nok litt regn av og til her og, men her er det gode mogelegheiter for sol ut i veka.

I Nord-Norge vert det stort sett mykje gråvêr med regn og regbyer og vind opp i sterk kuling på det meste.

SHORTSVÊR: Kristian Gislefoss (t.h) lovar både varme temperaturar og restar av tropisk storm. Foto: Kamilla Pedersen / NRK