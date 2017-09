METEOROLOG: Anne-Mette Olsen seier prognosane viser ei flott haustveke. – Men det blir nok ikkje sol frå skyfri himmel heile tida, seier ho. Foto: privat

Det er mest som ein ikkje trur det ein ser på yr.no. Heile kommande veke ser ut til å bli den vêrmessig flottaste på lenge for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.

Det gjeld også for Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Les også: Kvifor får ikkje Norge tropiske orkanar

– Ja, det ser rimeleg bra ut. Sjølv om det truleg ikkje blir sol frå skyfri himmel heile tida, seier vakthavande meteorolog Anne-Mette Olsen hos Meteorologisk institutt.

– Synd det ikkje er sommar

Har du fridagar til gode og kan ta dei på kort varsel, så kan kommande veke definitivt vere rette tida. For er det hagearbeid du skulle ha gjort, eller ein fjelltopp du skulle ha tatt, så skulle det vere gode sjansar til å gjere det utan å måtte speide etter våte dropar frå oven.

I alle fall fram til fredag.

FØRDE: Slik ser langtidsvarselet for Førde ut kommande veke. Foto: Skjermdump frå yr.no

Og skyer? I den grad det blir skyer, så blir det nok flest av dei i indre og ytre strok.

– Austavind er ein god retning for Vestlandet, men den gjer også at det lengst aust kan drive litt skyer inn. Men eg trur ikkje at det blir nedbør her heller, seier Olsen.

– Elles ser varselet for den kommande veka rimeleg bra ut, held Olsen fram og legg til:

– Det er synd at det ikkje er sommar. Det var då vi hadde trengd desse dagane. Då hadde vi ikkje mange godvêrsdagar.

Les også: Her kom det mest nedbør i sommar

Kaldt om natta

Septembervêret har vore vekslande og ikkje det verste så langt, med kortare periodar skikkeleg godt haustvêr. Men no kjem altså ein lengre periode med flotte haustdagar.

– Temperaturen blir ganske bra også, med over 20 grader måndag. Så går temperaturen noko ned til rundt 15–16 grader. Til gjengjeld blir det kaldt på natta, seier Olsen.

Ein må likevel opp i høgda for å finne minusgrader. Særskilt vind blir det heller ikkje.

– Det kan kanskje bli frisk bris utsette stader, seier Olsen.

P.S. Rogalendingane må nok vente litt lenger på godvêret enn resten av Vestlandet. Her er det venta noko nedbør i dag.

STAVANGER: Slik ser langtidsvarselet for Stavanger ut kommande veke. Foto: Skjermdump frå yr.no

BERGEN: Slik ser langtidsvarselet for Bergen ut kommande veke. Foto: Skjermdump frå yr.no

ÅLESUND: Slik ser langtidsvarselet for Ålesund ut kommande veke. Foto: Skjermdump frå yr.no