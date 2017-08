1145,7 millimeter.

Det er den våte fasiten for den plassen i Noreg som hadde mest nedbør denne sommaren.

Den staden er målestasjonen på Gullfjellet i Bergen, like ved grensa til Samnanger. Her var det soleklart våtast av alle målestasjonane til Meteorologisk institutt for juni, juli og august.

Klokka 08.00 31. august sluttar sommarstatistikken for meteorologane. All nedbør som kjem etter dette blir ført på septemberstatistikk.

På Vestlandet låg Bergen lenge an til å få sin våtaste sommar sidan målingane starta, men fint vêr denne veka øydelagde dei sjansane.

32 millimeter frå rekord

Nedbørsmengdene stoppa på 777,9 mm for sommarmånadane t i Bergen sentrum. Med andre ord eit stykke opp til rekorden frå 1964, på 810 millimeter.

– Vi er vel eigentleg berre ei kraftig bye unna rekorden, seier meteorolog Lars Andreas Solberg ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Men meteorologen kan likevel koma med ei trøystemelding til dei som er glad i regnet i vestlandshovudstaden.

INGEN REKORD: Bergen var 32 millimeter frå å få tidenes våtaste sommar då målingane var ferdige. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Over 1,1 meter regn

For på målestasjonen ved Gullfjellet i Bergen, på grensa til Samnanger, har det altså kome over 1145,7 millimeter med nedbør.

– Heldigvis, ler Solberg og legg til at det er elles godt nytt for drikkevasskjeldene ved Gullfjellet. Vassdraga og vatna her forsyner store deler av Bergensregionen.

Det er meir enn 100 millimeter over neste plass på våtinglista, Kritle i Etne i Hordaland.

Og det er Vestlandet som dominerer statistikken over nedbør sommaren 2017. Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane kaprar nesten alle plassane på topp 20-lista.

Sjå heile lista nedst i saka.

I tillegg har Bergen alt slått ein rekord denne sommaren, då det regna 26 døgn i strekk i juni.

Topp 20 i Norge

Førstekonsulent Lillian Kalve ved Vêrvarslinga seier at det er områda vest for Folgefonna i Hordaland som har fått den blautaste sommaren i år.

– Medan det til dømes i Hardanger, bak Folgefonna, har vore tørt og fint, seier Kalve før ho ramsar opp dei 20 våtaste stadane i Norge denne sommaren.

Her er heile lista:

Sommarnedbør i Norge 2017 STAD FYLKE NEDBØR I MM 1 Gullfjellet (Bergen) Hordaland 1145,7 2 Kritle Hordaland 1042,2 3 Hundseid i Vikedal Rogaland 1004,9 4 Opstveit Hordaland 881,4 5 Skredderdalen Hordaland 827,1 6 Lurøy Nordland 821,3 7 Haukeland - Storevatn Hordaland 817,3 8 Brekke i Sogn Sogn og Fjordane 799,1 9 Liarvatn Rogaland 792,7 10 Sand i Ryfylke II Rogaland 786,4 11 Eikemo Hordaland 778,3 12 Bergen - Florida Hordaland 778 13 Øvstedal Hordaland 757,8 14 Hovlandsdal Sogn og Fjordane 737,1 15 Maudal Rogaland 726,9 16 Fossmark Hordaland 725 17 Litledal Hordaland 724,2 18 Søyland i Gjesdal Rogaland 707,6 19 Frøyset Hordaland 694,9 20 Eikanger - Myr Hordaland 687,2

Vått også i Oslo

Det er ikkje Bergen som har hatt det uvanleg vått av dei største byane i Norge. Også i Oslo, Stavanger og Trondheim har fått solide dosar med regn i juni, juli og august.

Oslo (Blindern) : 347,8 mm nedbør – 48 prosent meir enn normalt, men likevel eit stykke opp til rekorden frå 1950 på 461,9 mm.

: 347,8 mm nedbør – 48 prosent meir enn normalt, men likevel eit stykke opp til rekorden frå 1950 på 461,9 mm. Stavanger (Sola) : 400,5 mm nedbør – 57 prosent meir enn normalt og den fjerde våtaste sommaren sidan målingane byrja.

: 400,5 mm nedbør – 57 prosent meir enn normalt og den fjerde våtaste sommaren sidan målingane byrja. Trondheim: 267,9 mm nedbør – 12 prosent meir enn normalt.

267,9 mm nedbør – 12 prosent meir enn normalt. Tromsø: Slapp unna med 213,8 mm nedbør, noko som er 98 prosent av det normale.