Nettbankar over heile landet har problem

Blant anna er Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Sør råka av påloggingsproblema. Ustabilitet i systema til dataleverandøren Evry er årsaka.

– Vi veit førebels ikkje kor mange bankar som er råka. Men det er ustabilitet i systema no, seier kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i Evry til NRK.

Ho veit førebels ikkje når dei råka nettbankane vil fungere optimalt igjen.

Digitaldirektør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Reiel Haugland, seier at dei fekk melding kvart på elleve i føremiddag om at det var problem.

– Så langt vi veit er det fleire av bankane som har Evry som leverandør som har problem. Kort fungerer slik det skal. Det vi opplever her er at nettbank og mobilbank kjem og går. Vi forventar at dette blir løyst innan kort tid, seier Haugland.