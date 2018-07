Eit vogntog stod på tvers over vegen på E39 ved Rå i Lavik etter ei trafikkulukke torsdag ettermiddag. Det var to personar i lastebilen, og dei verkar lettare skadde eller uskadde, opplyser politiet. Ulukka skjedde rundt klokka 18.30.

Arthur Bauge bur like ved ulukkesstaden. Han såg ikkje ulukka, men kom til kort tid etter.

BUR LIKE VED: Arthur Bauge bur like ved ulukkesstaden ved Rå. Foto: Privat

– Det ser ut som han har kome utfor vegen på høgre side. Så har han fare over vegen og gjennom rekkverket på den andre sida. No står han tvers over vegen, seier han.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at det vil ta tid før vegen kan opne igjen. Omkøyring for personbilar er via Fv. 63 gjennom Lavikdalen. For større køyretøy er omkøyring via Lærdal.

– Det ser ut som fleire har begynt å snu for å køyre omkøyringsvegen. Køen veks ikkje no lenger, men det står nokre lastebilar her, seier Bauge.

Politiet opplyser at vegen vil vere stengd i fleire timar.

– Det kjem til å vere stengt ei god stund, fleire timar. Det er to bergingsbilar på veg. Det vil ta noko tid før dei er framme på staden, seier operasjonsleiar Vibeke Næss i Vest politidistrikt klokka 20.

Klokka 22.50 melder Vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering på ulukkesstaden medan dei held på med berging av vogntoget.

Politiet har foreløpig ingen detaljar om kva som har skjedd i ulukka.