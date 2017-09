– Butikken er open frå 10 til 19, og eg jobbar her åleine, seier Alhajy.

Vel 6500 menneske har innvandra frå utlandet til Sogn og Fjordane sidan 2. kvartal 2013. Dette er hovudårsaka til at folketalsveksten var på solide 1500 personar.

Men trass i at innvandringa bergar folketalet, ynskjer fleire parti sterke avgrensingar i talet flyktningar.

Starte med to tomme hender

For to år sidan starta Hamza Alhajy sitt eige levebrød, daglegvarebutikken Eid Asiabutikk. Med lite kapital, få varer og ein familie med fem born å forsørgje. No bognar det i hyllene.

Butikken har spesialisert seg på utanlandske daglegvarer. Kundane er både frå Norge, og blant den veksande gruppa innvandrarar frå Asia og Afrika i distriktet.

– Vi har varer frå Syria, Jordan, Libanon, Pakistan, Afghanistan, India alle slags produkt, seier Alhajy.

Innvandring til Sogn og Fjordane 2013 2014 2015 2016 2017 Tal personar Europa unntatt Tyrkia 6506 6856 7316 7650 7768 Afrika 1136 1416 1503 1671 1754 Asia med Tyrkia 1543 1615 1741 1981 2821 Nord-Amerika 108 106 108 116 119 Sør- og Mellom-Amerika 375 371 365 353 348 Oseania 20 17 17 19 17 Totalt 9688 10381 11050 11790 12827 Eur pst. 67.16 66.04 66.21 64.89 60.56 Afrika pst 11.73 13.64 13.60 14.17 13.67 Asia pst 15.93 15.56 15.76 16.80 21.99

Folketalet kunne vore i fritt fall

I 2016 under og etter flyktningkrisa auka folketalet med 732 personar. Netto innvandring frå utlandet til fylket var på 1318 personar Aldri har folketalsveksten vore høgare i Sogn og Fjordane, og det trass i at fødselsoverskotet var rekordlåge 77 born.

Seniorrådgjevar ved Høgskulen på Vestlandet Georg Arnestad er ikkje i tvil: Utan innvandringa hadde folketalet i Sogn og Fjordane vore i nærmast fritt fall.

– Frå 2000-talet har innvandringa vore avgjerande, og den blir berre meir avgjerande etter kvart som åra går. Vi har hatt eit rimeleg stort fødselsoverskot i fylket, men no ser det ut som det er i ferd med å forsvinne.

Av innvandrarar som bur i fylket er vel to tredjedelar arbeidsinnvandrarar, gjerne frå Aust-Europa, vel ein tredjedel er flyktningar frå Asia og Afrika seier Arnestad.

– Det er i aukande grad innvandringa som må halde folketalet stabilt, eller bidra til ei auke, seier Arnestad.

Vil minke talet flyktningar

Dei fire største partia her til lands går alle til val på å ha ein restriktiv asyl- og flyktningpolitikk, og alle parti lovar vekst i folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane.

Frp sin stortingskandidat Britt Dalsbotten meiner likevel ikkje at dette er eit paradoks.

– For å få folkevekst må vi ha attraktive arbeidsplassar. Då tiltrekk vi oss dei som vil jobbe her, seier ho.

Dalsbotten seier det er positivt for fylket med innvandrar som lærer seg språket, kjem seg i jobb og blir bidragsytarar.

– Men å oppretthalde folketalet for ein kvar pris er ikkje nødvendigvis vårt mål. Det vil vere negativt om fleirtalet av dei som kjem blir bidragsmottakarar og ikkje bidragsytarar.

Blir verande

Tilbake i Eid Asia butikk er dei fyrste kundane på plass. Hamza Alhajy er trygg på at han blir verande:

– Nordfjordeid er veldig bra. Plassen er ikkje altfor stor, men ligg midt i distriktet. Vi kjem ikkje til å flytte til ein annan by, seier han.