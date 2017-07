Har tredobla omsetnaden etter opninga av «Utsikten»

– Vi er no halvvegs i juli og har omsett for like mykje til no, som vi gjorde i heile juli i fjor. At Gaularfjellet fekk status som nasjonal turistveg har betydd alt, seier Heidi Vallestad, som driv Flatheim friluftsgard, som har både overnatting og kafé.

I 1994 vart fire vegstrekningar vald ut som eit prøveprosjekt av Statens vegvesen, og i 2005 hadde 18 vegstrekningar fått status som nasjonale turistvegar. Dei er ligg i heile landet, frå Egersund i sør til Varangerbotn i Finnmark og har som mål å (ekstern lenke).

23. juni 2016 var ein merkedag for reiselivsnæringa langs Gaularfjellet i Sogn og Fjordane. Då opna «Utsikten».

– Det var som ein eksplosjon. Då vart det veldig mykje trafikk og ei stor auke av overnattingsgjestar, seier Vallestad.

«UTSIKTEN»: Herfrå kan turistane nyta utsikta frå Gaularfjellet. Foto: Jiri Havran / Jiri Havran

Kraftig auke

Ein rapport, bestilt av Statens vegvesen, viser at langs turistvegane i Varanger og Rondane har reiselivsnæringa hatt ei stor auke etter at dei fekk turistvegstatus (ekstern lenke).

– Vi jobbar med å dokumentera effekten av satsinga på turistvegar. Til no er det ganske tydleg på at dei har ein effekt og på Gaularfjellet er det veldig tydeleg, seier Trine Kanter Zerwekh i Statens vegvesen, som er ansvarleg for profilering og reiseliv.

For Flatheim friluftsgard var omsetnaden i 2016 tre gangar så høg som den var året før.

Nasjonal turistveier Ekspandér faktaboks Nasjonal turistvei (Nasjonal turistveg) er veier i Norge som har fått offisiell status som veier hvor det skal investeres ekstra for å få en infrastruktur som passer turistnæringen og reisende langs disse veiene.

Initiativtaker for prosjektet er Statens vegvesen og de presenterer prosjektet som en reise i harmoni med det ytre landskap og ens eget indre.

Satsingen på nasjonale turistveier ble vedtatt av Stortinget i 2001.

Statens vegvesen startet Nasjonal turistvei som en prøveprosjekt i 1994, utvikling av turistveier startet for fullt i 2004. Over 50 arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere er involvert og totalt budsjett for satsingen er rundt 3,5 milliarder kroner.

Målsettingen er å tilby veifarende bilturister 18 nasjonale turistveier med en samlet lengde på ca. 1 800 km innen 2015. Denne særskilte turistattraksjonen skal stimulere veifarende turister til å benytte Norge som sitt feriemål og gjennom det styrke næringsgrunnlaget.

Godkjente strekninger vil bli profilert med en egen logo (turistveisymbolet).

I 2012 fikk turistveiene arkitekturmagasinet Topos sin spesialpris for arkitekturen som brukes på kafébygg og utkikksposter. Kilde: wikipedia

ATTRAKSJON: Dette utkikkspunktet er sett opp langs Trollstigen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Satsar milliardar

Til saman på dei 18 turistvegane i landet er det planlagt å bruka 3,2 milliardar kroner mellom 1994 og 2023 på attraksjonar, kunst, utkikkspostar og andre tiltak for reisande. Innan utgangen av 2017 skal 155 vera ferdige, og innan utgangen av 2023 skal alle attraksjonane langs alle vegane vera ferdig.

Stegastein på Aurlandsfjellet. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Vi har tru på at denne satsinga skal gje effekt, men stadar som Lofoten og Hardanger, der det har vore lang tradisjon for turisme er det ikkje like enkelt å sjå om auka i reisande kjem grunna turistvegstatusen, seier Kanter Zerwekh.

For det er framleis over seks år til alle attraksjonane langs dei nasjonale turistvegane skal stå ferdig. Ottar Hov, som driv Hov hyttegrend på strekninga over Gaularfjellet, trur dei berre har sett byrjinga.

– Vi merkar det allereie, men eg trur dette berre er starten. Etter kvart som dette kjem inn på kart og at fleire snakkar om det vil nok mange fleire ta turen, seier Hov.