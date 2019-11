Fryktar for 32 tilsette

Vert skatteordninga for småkraftverk, som no er ute på høyring vedteken, kjem 32 tilsette i Dale til å miste jobben. Det seier Bjarte Skår i Br. Dahl si avdeling for vasskraft i Dale til Firda. Avdeling sysselset 32 personar, og ser ut til å lande på ei årsomsetning for 2019 på rundt 450 millionar kroner.